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Haberler Galeri Asgari ücret 2023 zammı son durum: Çalışma Bakanlığı harekete geçti! Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL olacak?

Asgari ücret 2023 zammı son durum: Çalışma Bakanlığı harekete geçti! Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL olacak?

Yeni asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2023'e sayılı günler kala gözler asgari ücret zammına çevrildi. Temmuz ayında net 5.500 liraya çıkarılan asgari ücrete önümüzdeki yılda ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, yeni ücreti belirlemek için çalışma başladığı resmen duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 asgari ücret zammı belirlemeleri kapsamında çalışma başlatıldı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2022 08:52 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 12:18
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Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi! Resmen başladı her an açıklanabilir! 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2023'te geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler net asgari ücrete çevrildi. Asgari ücret 2023 zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları...

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Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi! Resmen başladı her an açıklanabilir! 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ÇALIŞMA RESMEN BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak anket çalışmasına başladı.

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Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi! Resmen başladı her an açıklanabilir! 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. Bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek. 2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

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Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi! Resmen başladı her an açıklanabilir! 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ilişkin, "İnşallah asgari ücrette vatandaşımızı mutlu edecek, alım gücünü artıracak bir gelişme yaşanacak." dedi.

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Asgari ücret zammı son dakika gelişmesi! Resmen başladı her an açıklanabilir! 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

İşte Kurtulmuş'un konuyla ilgili o açıklaması:

Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yılsonu yani daha doğrusu önümüzdeki yılbaşı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.