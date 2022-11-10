HaberlerGaleriAsgari ücret 2023 zammı son durum: Çalışma Bakanlığı harekete geçti! Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL olacak?
Asgari ücret 2023 zammı son durum: Çalışma Bakanlığı harekete geçti! Net-brüt yeni asgari ücret kaç TL olacak?
Yeni asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2023'e sayılı günler kala gözler asgari ücret zammına çevrildi. Temmuz ayında net 5.500 liraya çıkarılan asgari ücrete önümüzdeki yılda ne kadar zam yapılacağı merak edilirken, yeni ücreti belirlemek için çalışma başladığı resmen duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 asgari ücret zammı belirlemeleri kapsamında çalışma başlatıldı. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte son gelişmeler...