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Asgari ücret için zam toplantısı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!

Asgari ücrette zam görüşmeleri için hükümet, işverenler ve işçiler yeniden masaya oturuyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler kapsamında gözler asgari ücret zam toplantısı için çevrildi. 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna asgari ücretli çalışanlar ve aileleri yanıt arıyor. Ekonomistler tarafından yenil yıl için asgari ücret tahminleri yapılıyor. Zam oranlarına göre asgari ücretin ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret için zam teklifleri

Giriş Tarihi: 17.12.2019 01:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 01:06
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Asgari ücret için zam toplantısı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!

2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor. Hükümet, işveren ve işçi tarafından masaya oturacağı asgari ücrette üçüncü görüşmeler bugün yapılacak. Taraflar karşılıklı talepler masaya yatıracak. Asgari ücretlilerin gözü kulağı bu toplantıda olacak. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, yeni yıl için asgari ücret tarihleri ve tahminleri!

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Asgari ücret için zam toplantısı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin gözü kulağı zam pazarlığında. Bir işçinin yaşam maliyeti baz alındığında ortalama %20'lik bir artış makul gözüküyor. Tabii bu hesaplama için işveren desteğinin sürmesi de kritik.

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Asgari ücret için zam toplantısı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!

Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı Türk-İş ev sahipliğinde yapıldı. Yeni asgari ücret ay sonunda belli olacak. Asgari ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Türk-İş asgari ücretin en az 2578 TL olması gerektiğini ifade etti. DİSK ise, 3200 TL olarak belirlenmesi gerektiği şeklinde görüş sundu.

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Asgari ücret için zam toplantısı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİNE YAKIN

Asgari ücrette, geçtiğimiz dönemdeki artış oranlarına bakılarak bu yıl için bir öngörüde bulunmak mümkün. 2016 ve 2019 yıllarında asgari ücret bir önceki yıla göre yüzde 25'in üzerinde arttı. 2016'daki artış sonrası işverene maliyetinin azaltılması için asgari ücret desteği hayata geçirildi. Geçen yıl da asgari ücret yüzde 26 arttı. Bu verilere göre, son 4 yıldaki ortalama artış oranı yüzde 19.2 oluyor. Bu hesapla, 2020 için ücret artışının yüzde 20 olacağını öngörürsek, brüt asgari ücret 3070 TL olacak. Bu da net asgari ücretin bekar bir asgari ücretli için 2425 TL olması anlamına geliyor. Artış oranı yüzde 25 olursa net ücret 2526 TL olacaktır. Bu da Türk-İş'in teklifinin karşılanacağı anlamına geliyor.

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Asgari ücret için zam toplantısı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!

GÜNLÜK KALORİ VE YAŞAM MALİYETİYLE HESAPLANIYOR

- Asgari ücret günlük ihtiyaçlar üzerinden belirleniyor ve yalnızca çalışan kişi baz alınıyor.

- Temel ihtiyaçların giderilmesi için harcanması gereken tutardaki artışlar dikkate alınıyor.