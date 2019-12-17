Asgari ücret için zam toplantısı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!

TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİNE YAKIN

Asgari ücrette, geçtiğimiz dönemdeki artış oranlarına bakılarak bu yıl için bir öngörüde bulunmak mümkün. 2016 ve 2019 yıllarında asgari ücret bir önceki yıla göre yüzde 25'in üzerinde arttı. 2016'daki artış sonrası işverene maliyetinin azaltılması için asgari ücret desteği hayata geçirildi. Geçen yıl da asgari ücret yüzde 26 arttı. Bu verilere göre, son 4 yıldaki ortalama artış oranı yüzde 19.2 oluyor. Bu hesapla, 2020 için ücret artışının yüzde 20 olacağını öngörürsek, brüt asgari ücret 3070 TL olacak. Bu da net asgari ücretin bekar bir asgari ücretli için 2425 TL olması anlamına geliyor. Artış oranı yüzde 25 olursa net ücret 2526 TL olacaktır. Bu da Türk-İş'in teklifinin karşılanacağı anlamına geliyor.