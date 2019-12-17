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Asgari ücret için zam toplantısı! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni yıl için asgari ücret tahminleri!
Asgari ücrette zam görüşmeleri için hükümet, işverenler ve işçiler yeniden masaya oturuyor. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren gelişmeler kapsamında gözler asgari ücret zam toplantısı için çevrildi. 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna asgari ücretli çalışanlar ve aileleri yanıt arıyor. Ekonomistler tarafından yenil yıl için asgari ücret tahminleri yapılıyor. Zam oranlarına göre asgari ücretin ne kadar olacağı da belli oldu. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücret için zam teklifleri
Giriş Tarihi: 17.12.2019 01:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 01:06
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