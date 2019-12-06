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Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?

2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için işçi örgütlerinden zam teklifleri gelirken, hükümetten asgari ücrete ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, asgari ücret görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Asgari ücrette son olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayacaklarını söylemişti. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 06.12.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 19:14
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Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?

Asgari ücret zammı için gözler hükümet, işveren ve işçiler arasında yapılan zam görüşmelerine çevrildi. Milyonlarca asgari ücretli çalışan 2020 asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Asgari ücret zam teklifleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Asgari ücret zammına ilişkin son açıklama AK Parti MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten geldi. İkinci zam görüşmeleri öncesi Türk-İş ve DİSK zam tekliflerini kamuoyuna duyurmuştu. Hükümetten ise henüz zam oranına ilişkin bir açıklama gelmemişti. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte yanıtı…

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Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında asgari ücret görüşmelerine değindi:

"Bakanlık, işçi tarafı, işveren tarafı. Bunun bir geleneği var. Her taraf kendi pozisyonunu açıklayacak. Ortak bir noktada çözüm bulunmasıyla ilgili yaklaşım var. Bakanlığın yaklaşımı da hadisenin bileşenleriyle ortak bir nokta çıkarabilmektir. Hiç kimsenin tam olarak dediği olmuyor. Eminim ki bütün taraflar optimum bir noktada sistemin sürdürebilmesi açısından aynı mutabakatla gerçekleştirirler diye bir umudumuz var. Sürecin nasıl işleyeceği açıktır. Bakanlığımızın konuyla ilgili hassasiyet gösterdiğini biliyoruz.

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Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?

Bakanlık işçi ve işveren bileşenleri arasında gerçekleşeceği konu. Bizi önerimiz şudur diye bir yaklaşımı ortaya koymamız doğru olmaz. Türk-İş'in öteden beri görüşü. 11. kalkınma planında bu tip düzenlemelerin mutabakat ve diyalogla yapılması var. Bakanlık da görüşerek, uyum ve mutabakat arayarak yapar."

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Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?

2020'DE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanmıştı.

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Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.