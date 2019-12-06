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Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?
2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için işçi örgütlerinden zam teklifleri gelirken, hükümetten asgari ücrete ilişkin yeni açıklama geldi. AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, asgari ücret görüşmelerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Asgari ücrette son olarak Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayacaklarını söylemişti. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler…
Giriş Tarihi: 06.12.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 19:14
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