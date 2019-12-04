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Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…

Asgari ücret zam oranına ilişkin gözler zam görüşmelerine çevrildi. 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için 3200 TL talebi geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, talebin en az 3200 TL olduğu belirtildi. Asgari ücret tespit komisyonu yasa gereği işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.

Giriş Tarihi: 04.12.2019 01:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 01:32
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Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…

2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için zam talepleri belirleniyor. Son olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin 2020 yılı için 3200 TL talep olarak isteneceği açıklandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemişti. Asgari ücret için gözler asgari ücret tespit komisyonuna çevrildi. Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.

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Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'ndaki toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil etti.

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Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat diğer işçi konfederasyonları ile ortak çalışma başlattıklarını kaydederek, "Onlardan kendi çalışmalarını birlikte değerlendirip bir rakamla ortaya çıkacağız. İşsizlik bahane edilerek asgari ücret tespitinin aşağılarda belirlenmesi konusu kabul edilemez. Umuyorum ki, bu asgari ücret çalışanlarımızın beklentilerine cevap verebilecek şekilde sonuçlanacaktır" dedi.

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Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, önceliklerinin mevcut istihdamının korunması ve ilerleyen sürelerde artırılması olduğunu söyleyerek, "2020-2021 hedeflerini dikkate almadan bizim için bir rakam söylemek çok mümkün değil" diye konuştu

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Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında ilk toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma programı belirlendi.