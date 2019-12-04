Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…

2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için zam talepleri belirleniyor. Son olarak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin 2020 yılı için 3200 TL talep olarak isteneceği açıklandı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücrette bu rakamın göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemişti. Asgari ücret için gözler asgari ücret tespit komisyonuna çevrildi. Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir.