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Asgari ücret için 3200 TL masada! 2020 asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam talepleri…
Asgari ücret zam oranına ilişkin gözler zam görüşmelerine çevrildi. 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret için 3200 TL talebi geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, talebin en az 3200 TL olduğu belirtildi. Asgari ücret tespit komisyonu yasa gereği işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.
Giriş Tarihi: 04.12.2019 01:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 01:32
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