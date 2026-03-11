Asgari ücret desteği için 6 kritik şart: Hangi işletmeler yararlanabilecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine dair usul ve esasları belirleyen genelgeyi yayımladı. İşverenlerin maliyet yükünü hafifletecek düzenlemeyle günlük 42,33 TL ve aylık 1270 TL tutarındaki desteğin şartları belli oldu.

Genelgeye göre, uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için asgari ücret desteği verilecek. Destek tutarı günlük 42,33 TL olarak belirlenirken, bu rakam aylık 30 gün üzerinden 1269,90 TL'ye tekabül ediyor. Ancak işsizlik sigortasına ait primlerin bu destek kapsamında karşılanmayacağı bildirildi.

Asgari ücret desteği özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar üzerinden sağlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ise bu kapsamın dışında kalacak. 2025 yılının baz alınacağı hesaplamalarda yasal süresinde verilen bildirimlerdeki prim ödeme gün sayıları dikkate alınacak.

İşverenlerin asgari ücret desteğinden faydalanabilmesi için SGK'nın belirlediği şu 6 temel şartı yerine getirmesi gerekiyor:

Özellikle 2026 yılı öncesi tescil edilmiş olan işyerleri için istihdamı koruma şartı kritik önem taşıyor. İşverenlerin 2026 yılındaki çalışan sayısını 2025 yılındaki en düşük istihdam sağladıkları ayın seviyesinde veya üzerinde tutmaları gerekecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDE MERAK EDİLENLER

1. Destek tutarı her ay ne kadar olacak? Her bir çalışan için aylık 1270 TL destek sağlanacak.

2. Borcum var ama yapılandırdım, destekten yararlanabilir miyim? Evet, yapılandırılmış ve taksitleri ödenen borçlar destekten yararlanmaya engel değildir.

3. Başvuru yapmamız gerekiyor mu? Şartları sağlayanlar için sistem üzerinden otomatik mahsup işlemi yapılmaktadır.

4. İstihdam sayımız düşerse ne olur? Çalışan sayısı 2025'in en düşük ayının altına düşerse o ay için destekten faydalanılamaz.