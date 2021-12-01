Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…

2022 asgari ücret için tarih geldi. Asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Türk- İş Temsilcisi Nazmi Irgat yaptığı açıklamada, görüşmede hangi tarihin öne çıktığı konusunda tahminlerini paylaştı. Ücret beklentisi hakkında da açıklama yapan Irgat; "Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Peki; asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen ücret için son açıklama!