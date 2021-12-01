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Haberler Galeri Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…

Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…

2022 asgari ücret için tarih geldi. Asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusu gündemde araştırılan konulardan birisi oluyor. Türk- İş Temsilcisi Nazmi Irgat yaptığı açıklamada, görüşmede hangi tarihin öne çıktığı konusunda tahminlerini paylaştı. Ücret beklentisi hakkında da açıklama yapan Irgat; "Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Peki; asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen ücret için son açıklama!

Giriş Tarihi: 01.12.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 17:12
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Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması geldi. 2022 asgari ücretin belirlenmesi için yapılan kritik toplantılar başladı. Toplantılara işçi sendikaları, işveren temsilcileri ve hükümet temsilcileri katılıyor. İlk toplantının tamamlanmasının ardından gözler asgari ücretin ne zaman açıklanacağına çevrildi. Türk- İş Temsilcisi Nazmi Irgat yaptığı açıklamada, ücretin ne kadar olacağına ilişkin tahminlerini paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ev sahipliğinde bakanlık binasında düzenlendi. Böylelikle 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başladı. Toplantıda işverenleri TİSK, işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan Türk-İş temsil etti.

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Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İlk toplantı olduğu için temel prensipler konusunda değerlendirmelerimiz var. Umuyorum bundan sonraki toplantılarda geçmiş yıllarda olduğu gibi derinlemesine nedenlerini ve sonuçlarını irdeleyeceğiz. İnşallah karşılıklı anlayış içerisinde beklentilere cevap verebilecek sonucu ben şahsen bekliyorum.

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Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…

Ayın 3'ünde kasım ayı enflasyonu yayınlanacak. Ondan sonraki hafta salı günü Türk-İş Konfederasyonumuzda ikinci toplantımızı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta perşembe günü bir toplantı daha gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…

Basın mensuplarının asgari ücretle ilgili bir rakamın konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine Irgat, "Bakanın anketlerini gördünüz. Anketlerin aşağısında olması zaten söz konusu olmayacaktır. Anket sonuçlarının biraz daha üzerinde olacak diye düşünüyoruz. Bir rakam söylemek için erken" ifadelerini kullandı.