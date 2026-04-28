ANALİZ | Lojistikte üs olma hedefi: Türkiye küresel ticaretin merkezine yerleşiyor

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 15:24 Son Güncelleme: 28 Nisan 2026 15:45 ahaber.com.tr - Özel Haber

Türkiye, Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor ve Körfez'i dünyaya bağlayan Kalkınma Yolu projeleriyle küresel ticarette dengeleri değiştiriyor. A Haber'e konuşan uzmanlar, Türkiye'nin doğu-batı ve kuzey-güney hattında en güvenli ve hızlı lojistik merkez haline geldiğini vurguladı.

Türkiye, stratejik coğrafi konumu ve son 23 yılda hayata geçirdiği dev ulaşım projeleriyle küresel lojistik ağlarının "omurgası" haline geliyor. Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor ve Körfez'i Türkiye üzerinden dünyaya bağlayan Kalkınma Yolu Projesi, küresel ticaretteki dengeleri kökten değiştirirken Türkiye hem kuzey-güney hem de doğu-batı ekseninde en güvenli, en hızlı ve en istikrarlı ticaret güzergahı olarak öne çıkıyor. Konuyu A Haber özel analizinde uzman isimler değerlendirdi. TÜRKİYE KÜRESEL TİCARETİN OMURGASI MI OLUYOR?

ORTA KORİDOR: KÜRESEL TİCARETİN YENİ GÜVENLİK HATTI Küresel ticaretin ağırlık merkezinin doğuya kaymasıyla birlikte Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki en kritik geçiş noktası haline geldi. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyde ise istikrarsızlıkların etkisiyle Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor artık bir alternatif değil, zorunlu bir güzergah olarak öne çıkıyor.

SETA Enerji Uzmanı Büşra Zeynep Özdemir, "Türkiye bugün Orta Koridor ile halihazırda Asya'dan Avrupa'ya geçen rotayı ciddi anlamda kontrol eden bir ülke konumunda" dedi. Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Dr. Hayati Ünlü ise, "Kuzey ve güney hattı tamamen istikrarsız durumda. Burada Orta Koridor çok net bir şekilde yeni istikrar ve güvenlik alanı olarak ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

SÜVEYŞ'E RAKİP: KALKINMA YOLU PROJESİ Türkiye'nin lojistik vizyonu Orta Koridor ile sınırlı kalmıyor. Irak'taki Büyük Faw Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan Kalkınma Yolu Projesi, geleneksel deniz yollarına güçlü bir alternatif sunuyor. Projenin hız avantajına dikkat çeken Dr. Hayati Ünlü, "Orta Koridor, Londra ile Çin arasındaki mesafeyi ve zamanı azaltan bir özelliğe sahip. 7 bin kilometre daha kolay bir sürede geçilebiliyor ve süreyi 15 gün azaltabiliyor" dedi.