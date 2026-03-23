🔶Bu sert gerilemenin yalnızca küresel piyasalarda değil, yurt içindeki fiyatlamalarda da güçlü şekilde hissedildiğini belirten Erdem, altının kısa sürede ciddi değer kaybettiğini dile getirdi.

"1983'ten bu yana en yüksek haftalık düşüşünü yaşamış. Yani nereden baksan bir 1500 dolara yakın bir haftada ons'ta düşüş yaşandı."

Altının ons fiyatında tarihi sayılabilecek bir gerileme yaşandığını ifade eden Erdem, haftalık bazda dikkat çeken bir tabloya işaret etti:

"1983'TEN BU YANA EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞ"

GRAM ALTINDA HIZLI DÜŞÜŞ: "BİR ANDA 200 LİRA ERİDİ"

Canlı yayın sırasında yaşanan anlık fiyat değişimlerine de dikkat çeken Erdem, gram altındaki sert hareketi şu sözlerle aktardı:

"Gram altın, saat 09.30 civarında konuştuğumuzda 6 bin 100 lira seviyesindeydi. Ancak yarım saat ila bir saat içinde yaklaşık 200 liralık bir düşüş yaşandı. Bu gerileme yüzde 10'a yaklaşırken, fiyat 6 bin liranın da altına indi."

🔶Bu düşüşle birlikte fiyatların yeniden önceki dönem seviyelerine gerilediğini belirten Erdem, "Yani 2025'in rakamlarına geldik biz aslında" diyerek son yükselişin geçici bir köpük oluşturduğunu ima etti.