Altında büyük çöküş! Faruk Erdem alım için uyardı: O tarihlerde bulamazsınız
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 23 Mart Pazartesi günü canlı yayında altın piyasalarındaki sert düşüşü değerlendirdi; ons altında 1983'ten bu yana görülen en büyük haftalık kaybın yaşandığını, gram altının ise kısa sürede 6 bin liranın altına indiğini söyledi. Peki bundan sonra yatırımcıyı bekleyen süreç neler? Yeniden yükseliş trendi başlayacak mı?
"1983'TEN BU YANA EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞ"
Altının ons fiyatında tarihi sayılabilecek bir gerileme yaşandığını ifade eden Erdem, haftalık bazda dikkat çeken bir tabloya işaret etti:
"1983'ten bu yana en yüksek haftalık düşüşünü yaşamış. Yani nereden baksan bir 1500 dolara yakın bir haftada ons'ta düşüş yaşandı."
🔶Bu sert gerilemenin yalnızca küresel piyasalarda değil, yurt içindeki fiyatlamalarda da güçlü şekilde hissedildiğini belirten Erdem, altının kısa sürede ciddi değer kaybettiğini dile getirdi.
GRAM ALTINDA HIZLI DÜŞÜŞ: "BİR ANDA 200 LİRA ERİDİ"
Canlı yayın sırasında yaşanan anlık fiyat değişimlerine de dikkat çeken Erdem, gram altındaki sert hareketi şu sözlerle aktardı:
"Gram altın, saat 09.30 civarında konuştuğumuzda 6 bin 100 lira seviyesindeydi. Ancak yarım saat ila bir saat içinde yaklaşık 200 liralık bir düşüş yaşandı. Bu gerileme yüzde 10'a yaklaşırken, fiyat 6 bin liranın da altına indi."
🔶Bu düşüşle birlikte fiyatların yeniden önceki dönem seviyelerine gerilediğini belirten Erdem, "Yani 2025'in rakamlarına geldik biz aslında" diyerek son yükselişin geçici bir köpük oluşturduğunu ima etti.
"8 BİN LİRADAN ALTIN KUYRUĞUNA GİRİLDİ"
Altındaki hızlı yükseliş döneminde yatırımcı davranışlarının da hatalı olduğunu dile getiren Erdem, geçmiş döneme ilişkin çarpıcı bir örnek verdi:
"Hani 2025'in son ayında ve 2026'nın ilk ayında bir balon oluştu demiştik. 8.000 liraya çıktı ve insanlar Kapalıçarşı'ya gidip 7.500 liradan, 8.000 liradan kuyruğa girip altın topladılar. Halbuki bir ürünü almak için düşmesini beklersin. Yükselişini değil. Bizde de yükselince trene son vagondan binme gibi bir alışkanlık var."
FAİZ VURGUSU: "ALTINI TUTMANIN MALİYETİ ARTTI"
Altın fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerinden birinin küresel faiz politikaları olduğuna işaret eden Erdem, özellikle ABD'deki beklentilerin piyasaları doğrudan etkilediğini söyledi:
"Faizden bahsediyoruz; bu konu doğrudan küçük yatırımcıyı ilgilendiriyor gibi görünmeyebilir. Ancak ne yazık ki küçük yatırımcının elindeki varlığın değerini belirleyen de yine bu oluyor."