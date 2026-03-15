Altında 10 bin dolar sesleri: Ünlü stratejist tarih verdi, piyasalar diken üstünde
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitme konusunda aceleci davranmayacağı beklentisi altın ve gümüş yatırımcısının iştahını frenlerken, ünlü stratejist Ed Yardeni ezber bozan bir tahminde bulundu. Yardeni, ons altının yıl sonunda 6 bin dolara, on yılın sonunda ise 10 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatması küresel piyasalarda tansiyonu yükseltti. Ayrıca ABD şubat ayı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması Fed'in faiz indirimine gitme ihtimalini zayıflattı. Bu gelişmelerin gölgesinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 28,9 artışla 119,5 dolara çıkarak 2022 yılından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı 5 bin 20 dolar, gümüşün ons fiyatı ise 80,6 dolar seviyesinde haftayı kapattı.
PİYASALARIN GÖZÜ FED'İN FAİZ KARARINDA
ABD'de enflasyonun beklentilerle uyumlu seyretmesi Fed'in faiz indirimlerinde aceleci davranmayacağı beklentisini güçlendirdi. Yükselen enerji fiyatları enflasyonist baskı endişelerini artırırken, uzmanlar savaş kaynaklı kaygıların dolar endeksini yukarı çektiğini belirtiyor. Dolardaki güçlenme, altın ve gümüş gibi dolarla fiyatlanan değerli metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirerek talebi baskılıyor.
ALTIN YATIRIMCISININ İŞTAHI SINIRLI
Analistlere göre güçlü dolar ve yüksek faiz ortamı değerli metaller üzerindeki satış baskısını canlı tutuyor. Jeopolitik gerilimler tek başına altın fiyatlarını yukarı taşımaya yetmezken, Fed'in temkinli duruşu yatırımcı iştahını frenliyor. Altının şu anki 5 bin dolar civarındaki konsolidasyon süreci yatırımcılar arasında "fırtına öncesi sessizlik" olarak yorumlanıyor.
ÜNLÜ STRATEJİSTTEN ÇARPICI TAHMİN
Piyasalardaki kısa vadeli baskıya rağmen ABD'li stratejist Ed Yardeni altının uzun vadeli yükseliş potansiyeline dikkat çekiyor. Yardeni, altının 2026 sonunda 6 bin dolara, on yılın sonunda ise 10 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Yardeni'ye göre fiyatları yukarı taşıyacak temel dinamikler henüz başlangıç aşamasında.
YATIRIMCILAR NELERE DİKKAT ETMELİ?
1. Fed'in faiz kararı altın fiyatlarını neden baskılıyor? Faizlerin yüksek kalması faiz getirisi olmayan altının yatırımcı için cazibesini azaltır. Ayrıca güçlü dolar altın fiyatlarını dolar bazında pahalı hale getirerek talebi düşürür.