Altın ve petrolde savaşın ayak sesleri! Korkutan senaryo: Pandemideki gibi herkes evine kapanabilir

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 11:24 ahaber.com.tr - Özel Haber

Küresel piyasalarda savaş ve enerji krizi alarmı büyüyor. A Haber'de konuşan Faruk Erdem, petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve doğal gaz sıkıntısının enflasyonu tetikleyeceğini vurguladı. Altın ve borsada dalgalanma sürerken, Orta Doğu'daki gerilimin üretim, ulaşım ve küresel ekonomi üzerinde ciddi riskler oluşturduğu uyarısında bulundu.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber ekranlarında küresel piyasaların nabzını tuttu. KÜRESEL EKONOMİDE SAVAŞ VE ENERJİ KRİZİ ALARMI Cansız Helvacı'nın sunduğu programda petrol, altın ve borsa cephesindeki son gelişmeleri değerlendiren Erdem, Orta Doğu'daki gerilimin dünya ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkilerine ve beklenen büyük risklere karşı kritik uyarılarda bulundu.

PİYASALARDA BAYRAM AREFESİ HAREKETLİLİĞİ Piyasaların son durumunu değerlendiren Faruk Erdem, "Borsa biraz bayrama doğru bugün yarım gün olduğu için satışla başladı, dün 13.000 puanın üzerindeyiz. Ama altında bu petroldeki yükselişle birlikte geçen gün de konuşmuştuk, işte bugünkü o doğal gaz sıkıntısı; bunlar küresel enflasyona sebep olacak şeyler." ifadelerini kullandı. Faiz beklentilerinin altın üzerindeki baskısına değinen Erdem, "Faizlerin inmeyecek olma beklentisi altını aşağı getiriyor. 7.000 liranın da altına geldi, 5.000 doların altında şu anda altın, 4.800 küsur dolarlarda." sözleriyle piyasadaki son rakamları paylaştı.

ALTIN VE PETROLDE SAVAŞIN AYAK SESLERİ Savaşın ekonomi üzerindeki dolaylı etkilerini analiz eden Faruk Erdem, "Altın hani kaosu seviyor ama altın aslında bu savaş biraz da enerji savaşı olduğu için üretimi durduracak demektir. Altın durgunluğu da sevmiyor. Yani netice itibarıyla üretimin durması, azalması, enflasyonun yükselmesi, faizin öne çıkması altını olumsuz etkiliyor." şeklinde konuştu. Petrol fiyatlarındaki devasa artışa dikkat çeken Erdem, "Yıl başından bu yana petrol neredeyse yüzde yüz artmış durumda. Yani 60 dolarlardaydı, iki katına yaklaştı. Yüzde 80, yüzde 90 artmış oldu; bu da ekonomi için bir felaket tabii, yani bu sürdürülebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"PANDEMİDEKİ GİBİ EVE KAPANABİLİRİZ" Enerji krizinin derinleşmesi durumunda dünyanın bir duraklama dönemine girebileceğini belirten Faruk Erdem, "Aynı pandemideki gibi herkes evlerine kapanır. Yani o ulaşım durur, üretim durur, eğitim uzaktan olur; yani bir sürü şey konuşabiliriz." uyarısında bulundu. Yaşananların sadece bir ekonomik kriz değil, aynı zamanda stratejik bir darboğaz olduğunu belirten Erdem, "Burası çok daha fazla etkileyecek bir coğrafya. Boğaz var, o boğaz şu anda kapanmış durumda; o boğaz aslında dünyanın dar boğazlarından birisi." sözleriyle küresel sevkiyat hatlarındaki tehlikeye işaret etti.