Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı? Dünkü kapanışta çeyrek altın 609,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,63 yükselişle 375,20 liradan işlem gördü. Koronavirüs salgını sonrası tarihin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları, son günlerde aşağı yönlü seyrediyordu. Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı sonrası yeniden yükselen altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Haziran canlı altın fiyatları...