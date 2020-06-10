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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sert yükselen altın fiyatları bu hafta düşüşe geçse de, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Koronavirüs pandemisine ilişkin haber akışının takip edildiği altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Uzmanların altın yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne olur? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 10 Haziran canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 10.06.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 09:24
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