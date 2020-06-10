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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası sert yükselen altın fiyatları bu hafta düşüşe geçse de, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Koronavirüs pandemisine ilişkin haber akışının takip edildiği altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Uzmanların altın yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne olur? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 10 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 09:24
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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Altın alınır mı, satılır mı? Dünkü kapanışta çeyrek altın 609,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,63 yükselişle 375,20 liradan işlem gördü. Koronavirüs salgını sonrası tarihin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları, son günlerde aşağı yönlü seyrediyordu. Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı sonrası yeniden yükselen altın fiyatları ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar geldi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 10 Haziran canlı altın fiyatları...

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Dün tepki yükselişlerinin yaşandığı değerli madende, bu sabah 50 günlük ortalamasının da yakın seyrettiği 1.700 civarında dalgalanma gözlemleniyor. Geçen haftaki düşüşlerin ardından tepki niteliğinde yükselişler kaydeden değerli madenden önemli direnç 1.708 seviyesinde. Şu aşamada, günlük grafikteki zayıf teknik göstergelerle birlikte değerli maden bu direncin altında kalabilir. Aksi durumda, bu seviyenin geçilmesi durumunda 1.722 seviyesi gündeme gelebilir. Öte yandan, olası düşüşlerde 1.685 desteği güçlü gözükmekte. Bu seviyenin kırılması durumunda 1.671 bir sonraki destek olarak izlenebilir.

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Günü artıda tamamlayan sarı metalde alımların devam etmesi halinde 1707 seviyesine doğru yükselişler gözlenebilir. Buranın yukarı yönlü kırılması durumunda ise 1715 ikinci direnç noktası olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda 1684 ve 1670 destek noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir." denildi.

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 10 Haziran gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTININ KİLOGRAMI 373 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi.