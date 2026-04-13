Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 14:17 ahaber.com.tr - Özel Haber

Küresel piyasalarda savaş etkisi devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Sarı, "Altında yıl sonuna doğru 5 bin 200 ile 5 bin 400 dolar bandında yoğunlaşan bir beklenti var" dedi.

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklerle çalkalanırken, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ediyor. 13 Nisan 2026 itibarıyla piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaştı. ALTIN PİYASALARINDA HÜRMÜZ KİLİDİ

ALTIN PİYASALARINDA BELİRSİZLİK HAKİM Piyasalardaki belirsizliğin temel kaynağını hafta sonu yaşanan gelişmelere bağlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Cuma günü ateşkes beklentisi ve gelişmeleriyle piyasaları kapattık ancak hafta sonu bambaşka gelişmeler yaşandı. Hürmüz Boğazı şu an Amerika tarafından abluka altına alınmış durumda ve savaş belki de yeniden başladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İç piyasada altının bir belirsizlik içerisinde olduğunu belirten Sarı, "Bugün altın talebine bakarsak biraz sakin. Hem alanlar hem de satanlar olduğunu görüyoruz. İç piyasa birazcık belirsizliğe doğru bir yol alıyor" sözleriyle piyasadaki kararsız yapıyı aktardı.

PETROL YÜKSELİRKEN ALTIN BASKILANIYOR Jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki etkisine değinen Şirin Sarı, "Dün gece açılışla birlikte altında yüzde 2'ye kadar düşüşler gerçekleşti. Petrol fiyatları ise geçtiğimiz haftayı 96-97 dolar bandında kapatmasına rağmen, yeni haftanın açılışında hemen 106 dolarlara kadar yükseldi" bilgisini paylaştı.