Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil

ahaber.com.tr - Özel Haber

Küresel piyasalarda savaş etkisi devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. A Haber canlı yayınında konuşan Sarı, "Altında yıl sonuna doğru 5 bin 200 ile 5 bin 400 dolar bandında yoğunlaşan bir beklenti var" dedi.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 1

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklerle çalkalanırken, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları tedirgin ediyor. 13 Nisan 2026 itibarıyla piyasalardaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın fiyatlarına yönelik beklentilerini paylaştı.

ALTIN PİYASALARINDA HÜRMÜZ KİLİDİ
Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 2

ALTIN PİYASALARINDA BELİRSİZLİK HAKİM

Piyasalardaki belirsizliğin temel kaynağını hafta sonu yaşanan gelişmelere bağlayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Cuma günü ateşkes beklentisi ve gelişmeleriyle piyasaları kapattık ancak hafta sonu bambaşka gelişmeler yaşandı. Hürmüz Boğazı şu an Amerika tarafından abluka altına alınmış durumda ve savaş belki de yeniden başladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 3

İç piyasada altının bir belirsizlik içerisinde olduğunu belirten Sarı, "Bugün altın talebine bakarsak biraz sakin. Hem alanlar hem de satanlar olduğunu görüyoruz. İç piyasa birazcık belirsizliğe doğru bir yol alıyor" sözleriyle piyasadaki kararsız yapıyı aktardı.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 4

PETROL YÜKSELİRKEN ALTIN BASKILANIYOR

Jeopolitik risklerin emtia fiyatları üzerindeki etkisine değinen Şirin Sarı, "Dün gece açılışla birlikte altında yüzde 2'ye kadar düşüşler gerçekleşti. Petrol fiyatları ise geçtiğimiz haftayı 96-97 dolar bandında kapatmasına rağmen, yeni haftanın açılışında hemen 106 dolarlara kadar yükseldi" bilgisini paylaştı.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 5

Petrolün 100 doların üzerinde kalmasının altın fiyatları üzerinde bir baskı oluşturduğunu ifade eden Sarı, "Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi altının biraz daha baskılanmasını sağlıyor. Gözümüz kulağımız Hürmüz Boğazı'ndan gelen gelişmelerde olacak. Şu an için kara harekatı tarafı henüz fiyatlanmadı. Eğer Amerika kara operasyonlarına başlarsa, kısa vadede altında bir yükseliş ve petrol fiyatlarında bir miktar gerileme söz konusu olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 6

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Orta ve uzun vadeli öngörülerini paylaşan Sarı, "Körfez ülkelerinin özellikle petrolün yükselmesi dolayısıyla altın cephesinde Merkez Bankaları aracılığıyla satışa gittiğini görebiliriz. Bu durum belirsizlikle birleşince altın fiyatlarını daha fazla düşürebilir" uyarısında bulundu.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 7

Fed'in faiz politikasına da dikkat çeken Sarı, "Üç ay önce konuştuğumuz tablonun tam tersini yaşıyoruz. Fed'in faiz indirme noktasında olması beklenirken şu an tam tersi bir artırma noktasında olduğunu görüyoruz" sözleriyle küresel para politikalarındaki değişime işaret etti.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 8

"YENİ REKOR UZAK DEĞİL"

Altın fiyatlarında yeni rekorların uzak olmadığını belirten Şirin Sarı, "Yatırım bankaları cephesindeki raporlara baktığımızda, yıl sonuna doğru 5 bin 200 ile 5 bin 400 dolar bandında yoğunlaşan bir beklenti var. Ancak şu an bir saat sonrasını bile tahmin etmek oldukça güç" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 9

Yatırımcılara sepet yapmaları tavsiyesinde bulunan Uzman Sarı, "Bütün portföyü altın olarak belirlemek artık çok riskli. Portföyü çeşitlendirmek için belki biraz mevduat, biraz altın ve biraz gümüş şeklinde ilerlemek gerekiyor. Altın ve gümüş hala en önemli enstrümanlar olarak kalmaya devam ediyor" diyerek stratejik portföy yönetiminin önemini vurguladı.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 10

13 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları 6.700 ila 7.000 TL aralıklarında işlem görüyor. Ons altın fiyatı ise 4.722 dolar seviyelerinde.

Altın fiyatları yükselişe geçecek mi? Şirin Sarı’dan yatırımcılara uyarı: Yeni rekor uzak değil 11
