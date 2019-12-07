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Altın fiyatları yeniden düşüşte! Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü negatif değerde kapattı. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşlar fiyatları araştırıyor. Özellikle hafta sonu düğün, nişan ve benzeri organizasyonlara katılacak olanlar gram altın, tam altın, yarım altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 10:26
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Altın fiyatları yeniden düşüşte! Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Haftayı düşüşle kapatan altının gram fiyatı 273 TL'den 271 TL bandına çekildi.Altındaki dalgalanmanın temelinde ABD-Çin ticaret müzakereleri yatıyor. Bir olumlu, bir olumsuz gelen haberler altının hareketlenmesinin seyrini değiştiriyor. Altın fiyatlarını yakından takip edenler hafta sonu son durumu araştırıyor. Peki, gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...

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Altın fiyatları yeniden düşüşte! Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar?

7 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI
271,48
271,69
%-0,33

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  • 36
Altın fiyatları yeniden düşüşte! Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
271,75
271,80
%-0,40

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  • 36
Altın fiyatları yeniden düşüşte! Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.459,55
1.460,79
%-1,07

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  • 36
Altın fiyatları yeniden düşüşte! Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
434,37
444,21
%-0,33