Altın fiyatları yeniden düşüşte! Gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününü negatif değerde kapattı. Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşlar fiyatları araştırıyor. Özellikle hafta sonu düğün, nişan ve benzeri organizasyonlara katılacak olanlar gram altın, tam altın, yarım altın ve bilezik fiyatlarını araştırıyor. Peki, gram altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 10:22 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





