Altın fiyatları hareketli! Çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2 Kasım

Altın fiyatları, hafta sonu alım yapacak vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün hareketli saatler geçiren altın fiyatları, gün sonunda ufak bir düşüş yaşadı. 0,08 oranında değer kaybeden altının gram fiyatı hala 275 TL'nin üzerinde. Uzmanlar, altın ons fiyatında 1500 doların oldukça önemli olduğunu, bu seviyelerde tutunulursa yükselişin hızlanacağını söylüyor. Peki, çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 2 Kasım...