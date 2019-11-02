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Altın fiyatları hareketli! Çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2 Kasım
Altın fiyatları haftayı ufak bir düşüşle kapattı. Güne düşüşle başlayan altın fiyatları daha sonra atağa geçerek 280 TL'yi görmüştü. Akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçen altının gramı 0,08 oranında geriledi. Altın ons fiyatı dış piyasalarda güne yükselişle başladı. Uzmanlar 1500 dolar seviyesinin üzerinde kalınması durumunda altının yükselişini hızlandırarak sürdüreceğini belirtiyor. Peki, çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 2 Kasım...
Giriş Tarihi: 02.11.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 09:53
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