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Altın fiyatları hareketli! Çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2 Kasım

Altın fiyatları haftayı ufak bir düşüşle kapattı. Güne düşüşle başlayan altın fiyatları daha sonra atağa geçerek 280 TL'yi görmüştü. Akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçen altının gramı 0,08 oranında geriledi. Altın ons fiyatı dış piyasalarda güne yükselişle başladı. Uzmanlar 1500 dolar seviyesinin üzerinde kalınması durumunda altının yükselişini hızlandırarak sürdüreceğini belirtiyor. Peki, çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 2 Kasım...

Giriş Tarihi: 02.11.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 09:53
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Altın fiyatları hareketli! Çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2 Kasım

Altın fiyatları, hafta sonu alım yapacak vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Dün hareketli saatler geçiren altın fiyatları, gün sonunda ufak bir düşüş yaşadı. 0,08 oranında değer kaybeden altının gram fiyatı hala 275 TL'nin üzerinde. Uzmanlar, altın ons fiyatında 1500 doların oldukça önemli olduğunu, bu seviyelerde tutunulursa yükselişin hızlanacağını söylüyor. Peki, çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 2 Kasım...

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  • 36
Altın fiyatları hareketli! Çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2 Kasım

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 2 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI
277,66
277,87
%-0,08

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  • 36
Altın fiyatları hareketli! Çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2 Kasım

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
277,81
277,90
%-0,01

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  • 36
Altın fiyatları hareketli! Çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2 Kasım

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.513,78
1.514,90
%0,09

  • 5
  • 36
Altın fiyatları hareketli! Çeyrek altın, gram altın, tam altın ne kadar? Güncel altın fiyatları 2 Kasım

ÇEYREK ALTIN FİYATI
444,25
454,31
%-0,08