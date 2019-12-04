Altın fiyatları düşer mi? 4 Aralık altın fiyatları listesi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar?

YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Ticaret savaşlarındaki belirsizlik ortamı ile birlikte azalan küresel risk iştahı güvenli liman varlıklarını öne çıkardı ve Değerli Metal 1475 ana direncine ihlal etti. Şayet Değerli Metal bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayabilirse alış yönlü işlemler hız kazanabilir ve 1500 seviyesi ilk etapta test edilebilir. Aksi takdirde ise tekrardan satış baskısı görebiliriz. Bu durumda ise aşağı tarafta 1470, 1465, 1462, 1458 ve 1453 desteklerini takip edeceğiz. 1453'ün kırılması halinde ise ana destek olarak takip ettiğimiz ve Ağustos ayından bu yana kırılamayan 1445 noktası hedef haline gelebilir.