Altın fiyatları düşer mi? 4 Aralık altın fiyatları listesi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar?
Altın 4 Aralık Çarşamba gününe yükseliş ile başladı. Dün uzun bir aradan sonra yükseliş yakalayan altının gram fiyatı 272 TL'yi aşarken, Ons Altın 1460 dolar bandından 1478 dolar bandına kadar yükseldi. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Binlerce kişi, "Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağını sürekli olarak vurguluyor. Altının son dönemdeki düşüşünü ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dayandıran uzmanlar, risk iştahının azalmasının fiyatları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 4 Aralık altın fiyatları listesi...
Giriş Tarihi: 04.12.2019 09:31Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 09:39