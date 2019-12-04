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Altın fiyatları düşer mi? 4 Aralık altın fiyatları listesi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar?

Altın 4 Aralık Çarşamba gününe yükseliş ile başladı. Dün uzun bir aradan sonra yükseliş yakalayan altının gram fiyatı 272 TL'yi aşarken, Ons Altın 1460 dolar bandından 1478 dolar bandına kadar yükseldi. Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Binlerce kişi, "Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağını sürekli olarak vurguluyor. Altının son dönemdeki düşüşünü ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dayandıran uzmanlar, risk iştahının azalmasının fiyatları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Peki, altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte 4 Aralık altın fiyatları listesi...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 09:39
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Altın fiyatları düşer mi? 4 Aralık altın fiyatları listesi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar?

Altın fiyatları dün öğleden sonra yükselişe geçerek günü pozitif değerde kapatmıştı. Altının gram fiyatı 272 TL'yi aşarken, Ons Altın 1478 doları aştı. Altındaki yükseliş uzun süredir bekleniyordu. Yaklaşık bir aydır değer kaybı yaşayan altın fiyatları kısmi toparlanmalar gösterse de beklenen atağı yapamamıştı. Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni güvenli liman ihtiyacının azalması olarak gösteriliyor. İşte günün altın fiyatları ve değerlendirmeler...

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Altın fiyatları düşer mi? 4 Aralık altın fiyatları listesi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin piyasadaki endişelerin artması ile birlikte güvenli liman talebi ile yükselişe geçen altın, dün gün içerisinde 1480 seviyesi üzerine yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, dün Londra'da yaptığı basın açıklamasında, Çin ile bir ticaret anlaşması yapmak bir yıl daha bekleyebileceğini ifade etti.

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Altın fiyatları düşer mi? 4 Aralık altın fiyatları listesi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar?

Trump dünkü ifadelerinde, Çin ile ticaret anlaşması için bir nihai tarihi olmadığını, ancak Kasım 2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimi sonrasını beklemenin daha iyi olabileceğini söyledi. Trump'ın dünkü açıklamaları ve dün Temsilciler Meclisinden geçen ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı sonrasında küresel piyasalarda ABD – Çin arasındaki anlaşmaya varılabileceğine ilişkin umutlar azalırken, küresel risk iştahına önemli bir bozulma görüldü.

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Altın fiyatları düşer mi? 4 Aralık altın fiyatları listesi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar?

YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Ticaret savaşlarındaki belirsizlik ortamı ile birlikte azalan küresel risk iştahı güvenli liman varlıklarını öne çıkardı ve Değerli Metal 1475 ana direncine ihlal etti. Şayet Değerli Metal bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayabilirse alış yönlü işlemler hız kazanabilir ve 1500 seviyesi ilk etapta test edilebilir. Aksi takdirde ise tekrardan satış baskısı görebiliriz. Bu durumda ise aşağı tarafta 1470, 1465, 1462, 1458 ve 1453 desteklerini takip edeceğiz. 1453'ün kırılması halinde ise ana destek olarak takip ettiğimiz ve Ağustos ayından bu yana kırılamayan 1445 noktası hedef haline gelebilir.

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Altın fiyatları düşer mi? 4 Aralık altın fiyatları listesi! Gram altın çeyrek altın tam altın ne kadar?

4 ARALIK ALTIN FİYATLARI LİSTESİ

GRAM ALTIN FİYATI
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