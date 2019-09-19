Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 19 Eylül Perşembe altında son durum!
Altın fiyatları 19 Eylül Perşembe gününe yükseliş ile başladı. Dün akşam FED'in 25 puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte altın 1,11 oranında değer kaybı yaşadı. Gece kayıpları telafi etmeye başlayan altın, sabah 0,44 oranında yükseliş seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki dalgalı süreç yatırımcılar ve uzmanların yakın takibinde. Peki, altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 19 Eylül Perşembe altın fiyatlarında son durum!
Giriş Tarihi: 19.09.2019 09:24Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 09:31