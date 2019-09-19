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Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 19 Eylül Perşembe altında son durum!

Altın fiyatları 19 Eylül Perşembe gününe yükseliş ile başladı. Dün akşam FED'in 25 puan faiz indirimine gitmesiyle birlikte altın 1,11 oranında değer kaybı yaşadı. Gece kayıpları telafi etmeye başlayan altın, sabah 0,44 oranında yükseliş seviyesine ulaştı. Altın fiyatlarındaki dalgalı süreç yatırımcılar ve uzmanların yakın takibinde. Peki, altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 19 Eylül Perşembe altın fiyatlarında son durum!

Giriş Tarihi: 19.09.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 09:31
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Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 19 Eylül Perşembe altında son durum!

Altın fiyatları 19 Eylül Perşembe gününe yükseliş ile başladı. Dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı 275 TL'nin biraz altında güne başladı. Çeyrek altın 450 TL'ye sınır konumunda bulunurken, tam altın ise 1790 TL seviyesşinde seyrediyor. FED'in 25 puan faiz düşürme kararı sonrası altın fiyatları yüzde 1'in üstünde dğer kaybı yaşarken, gece boyu küresel piyasalarda değer kazanarak kaybını geri aldı. Peki, altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? İşte 19 Eylül Perşembe altında son durum!

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Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 19 Eylül Perşembe altında son durum!

ALTIN FİYATLARINDA SEYİR NASIL OLACAK?

Dün sabah saatlerinde Değerli Metal, FED'in faiz indirimi ihtimallerinin yüzde 56 seviyesine kadar düşmesi ve öğleden sonra yine ABD'den gelen; İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları verilerinin son 11-12 yılın en iyi rakamlarına işaret etmesi ise kısmen baskı altında kaldı.

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Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 19 Eylül Perşembe altında son durum!

Ancak, Ortadoğu eksenindeki jeopolitik risklere dair belirsizlik ve New York FED'in önceki gün olduğu gibi varlık alımı yaptığına dair gelen haber akışı ise fiyatları yukarı yönlü destekledi. Tüm bu karmaşa ortamı arasında FED/FOMC kararları takip edilirken, açıklanan kararlarda faiz oranlarının 25 Bp düşürülmesine karşın, açıklanan dot plot(Noktasal Grafik)'de sonraki faiz kararlarına ilişkin tahminlerin Haziran ayındakine göre "şahin" olması ile Sarı Metal baskı yedi.

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Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 19 Eylül Perşembe altında son durum!

Yeni güne de dün akşamki FED/FOMC kararlarının etkileri ile başlayan emtiada; bugün ayrıca; küresele risklere dair gelişmeleri ve İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası'nın kararları ile açıklanacak olan bazı önemli ekonomik verilerin sonuçlarını olası volatil hareketler açısından takipte olacağız.

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Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 19 Eylül Perşembe altında son durum!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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