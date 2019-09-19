Altın fiyatları bugün son dakika ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, tam altın kaç para? 19 Eylül Perşembe altında son durum!

Ancak, Ortadoğu eksenindeki jeopolitik risklere dair belirsizlik ve New York FED'in önceki gün olduğu gibi varlık alımı yaptığına dair gelen haber akışı ise fiyatları yukarı yönlü destekledi. Tüm bu karmaşa ortamı arasında FED/FOMC kararları takip edilirken, açıklanan kararlarda faiz oranlarının 25 Bp düşürülmesine karşın, açıklanan dot plot(Noktasal Grafik)'de sonraki faiz kararlarına ilişkin tahminlerin Haziran ayındakine göre "şahin" olması ile Sarı Metal baskı yedi.