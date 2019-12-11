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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 11 Aralık Çarşamba gününe düşüş ile başladı. Hafta başında yükselişe geçen altın bugün itibarıyla aşağı yönlü hareket sergiliyor. Ons altın sıkışık bir seyir izliyor. Değerli metal Fed toplantısı ve ABD'nin Çin'e yönelik vergi tarifeleri uygulayacağı 15 Aralık tarihine kilitlenmiş durumda. ABD ve Çin'in ticari müzakerecileri, Aralık'taki gümrük tarifesini ertelemeyi planladıklarına yönelik haberler altın fiyatını yatıştırdı. Daha sonrasında Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, 15 Aralık'taki tarifelerin hala masada olduğunu ve henüz kesin bir karar olmadığını belirtmesi kafaları karıştırdı. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:34
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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları FED toplantısı öncesi düşüş eğilimde. Altın geride bıraktığımız hafta yükselişe geçmişti. Toparlanma süreci bu haftada sürüyordu. Ancak altın güne düşüşle başladı. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Haftanın ikinci işlem gününde, Ons Altın'ın ECB ve yarın açıklanacak olan FED Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi baskı altında kaldığı izlenirken, gün içerisinde, Wall Street Journal (WSJ) tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Beyaz Saray Özel Kalemi Mick Mulvaney'in Çin ile birinci faz ticaret anlaşmasının "oldukça iyi" gittiğini söylemesinin sınırlı etkileri takip edildi. Gün sonunda Ons Altın'ın sınırlı kazançlarına ikinci gününde de devam ettiği gözlendi.
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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1464 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın'ın yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda sırası ile 1469, 1473 ve 1477 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Olası bir aşağı yönlü harekete geçiş durumunda ise 1459, 1453 ve 1448 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
273,84
274,05
%0,00
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Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
273,10
273,15
%-0,10