Altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları 11 Aralık Çarşamba gününe düşüş ile başladı. Hafta başında yükselişe geçen altın bugün itibarıyla aşağı yönlü hareket sergiliyor. Ons altın sıkışık bir seyir izliyor. Değerli metal Fed toplantısı ve ABD'nin Çin'e yönelik vergi tarifeleri uygulayacağı 15 Aralık tarihine kilitlenmiş durumda. ABD ve Çin'in ticari müzakerecileri, Aralık'taki gümrük tarifesini ertelemeyi planladıklarına yönelik haberler altın fiyatını yatıştırdı. Daha sonrasında Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, 15 Aralık'taki tarifelerin hala masada olduğunu ve henüz kesin bir karar olmadığını belirtmesi kafaları karıştırdı. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





