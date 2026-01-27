Altın durdurulamıyor! Yıl sonu hedefi 3 haftada gerçekleşti: Peki şimdi ne olacak?

CANLI YAYIN
ahaber.com.tr - Özel Haber | Büşra Arga

Küresel piyasalarda altın adeta durdurulamıyor. Jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve ABD ekonomisine yönelik belirsizliklerle birlikte yıl sonu hedeflerine yalnızca 3 haftada ulaşan altın fiyatları yatırımcıyı heyecanlandırırken, uzmanlar hızlı yükseliş sonrası olası düzeltmelere karşı uyarıyor.

Piyasalarda altın fırtınası etkisini artırarak sürdürüyor. Jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve ABD ekonomisine yönelik belirsizlikler, güvenli liman altına olan talebi zirveye taşıdı. Yıl sonu için öngörülen 5 bin dolar ve 7 bin TL hedeflerine yalnızca üç haftada ulaşılması yatırımcıyı heyecanlandırırken, uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.

ALTINDA REKOR FIRTINASI DEVAM EDECEK Mİ?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu seviyelerin beklenenden çok daha kısa sürede görüldüğünü belirterek, hızlı yükselişin ardından kâr satışları ve kısa vadeli bir düzeltme yaşanabileceğine dikkat çekti.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ

Piyasalardaki son durumu değerlendiren Sabah Ajansı moderatörü Merve Özkan, Trump'ın Grönland çıkışı ve İran ile yaşanan gerilimlerin altını yukarı ittiğini belirterek, "Bu jeopolitik etkiler, her zaman söylediğimiz gibi yatırımcıyı güvenli liman altına itiyor. Ancak Trump'ın acaba böyle de bir planı mı var?" sorusunu gündeme getirdi.

YIL SONU HEDEFİNE 3 HAFTADA ULAŞILDI

Altın fiyatlarındaki agresif yükselişi rakamlarla açıklayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Altın yıl sonunda hedeflenen 5 bin dolar seviyesini ons altın şurada 3 haftada gerçekleştirdi. Yani 4 bin 300 dolarla yıla başlamıştık, aşağı yukarı 800 dolarlık bir artış oldu" ifadelerini kullandı. Erdem, benzer bir yükselişin diğer emtialarda da görüldüğünü belirterek, "Gümüşte benzer yüzde 50'ye yakın artış, gram altın 6 bin lira ile başlamıştı, 7 bin 100 lira seviyesinde. Çok hızlı bir yükseliş oldu. Yıl sonuna doğru 7 bin lirayı göreceğiz demiştik, ay bitmeden gördük" sözleriyle tablonun vahametini aktardı.

PİYASALARDA BİR BALON OLUŞTU MU?

Yükselişin hızı konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Faruk Erdem, "Uzun zamandır da söylüyorum bu bir balon, bir şekilde buradan bir geri dönüş yaşanacak. Ama baktığın zaman altında trend hep yükseliş şeklinde. Yıl sonunda 10 bin lira, 8 bin lira seviyeleri de konuşuluyor ama şu an geldiğimiz nokta gerçekten çok hızlı bir yükseliş" dedi. Erdem ayrıca yatırımcıyı uyararak, "Bunlar birer yatırım tavsiyesi olarak alınmamalı. Bugünkü şartlara göre konuşuyoruz ve bugünkü şartlarda durumu anlatıyoruz" ihtarında bulundu.

TRUMP VE TİCARET SAVAŞLARININ ETKİSİ

ABD'nin küresel piyasalar üzerindeki baskısının altını tetiklediğini belirten Faruk Erdem, "ABD donanması İran açıklarında, bunun altını tetikleyeceğini artık herkes görüyor. Trump bu sefer Güney Kore'yi vergiyle tehdit etti. Sürekli dünya ticaretini tehdit eden bir ticaret savaşı durumu var" şeklinde konuştu. Trump'ın hamlelerini de değerlendiren Erdem, "Kendi bakış açısından haklı bir tarafı var, ticaret açığını kapatmak istiyor ama yaptığı hamleler Amerikan ekonomisine olan güveni de sarsıyor. İnsanlar ve şirketler artık riskli varlıklardan çıkıp altına gidiyor, altın biriktirmeye başlıyor" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA GÖZLER ONS FİYATINDA

İç piyasadaki gram altın fiyatının tamamen dış piyasaya bağlı olduğunu hatırlatan Faruk Erdem, "Gramı biz belirlemiyoruz ki. Altın fiyatını elin oğlu belirliyor, biz belirlemiyoruz. ABD'deki hareketler ons fiyatını belirliyor, o da bizim gramı etkiliyor. Şu an 7 bin liranın, 5 bin doların üzerindeyiz. Bunlar hep psikolojik rakamlardı" dedi. Erdem, yakın zamanda bir düzeltme beklendiğini ise, "Bir geri çekiliş, bir kâr satışı mutlaka göreceğiz diye düşünüyorum. İlk çeyrekte olur, ilk yarıda olur ama bir şekilde bu olacak. Fakat trend hep yukarı doğru" sözleriyle aktardı.

Sabah Ajansı moderatörü Merve Özkan ise durumu özetleyerek, "Bu riskler devam ettiği sürece, Orta Doğu'daki bu sıkıntı sürdükçe altın yukarı doğru yönelecek gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

