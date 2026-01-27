Altın durdurulamıyor! Yıl sonu hedefi 3 haftada gerçekleşti: Peki şimdi ne olacak?

Piyasalarda altın fırtınası etkisini artırarak sürdürüyor. Jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve ABD ekonomisine yönelik belirsizlikler, güvenli liman altına olan talebi zirveye taşıdı. Yıl sonu için öngörülen 5 bin dolar ve 7 bin TL hedeflerine yalnızca üç haftada ulaşılması yatırımcıyı heyecanlandırırken, uzmanlardan kritik uyarılar geliyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu seviyelerin beklenenden çok daha kısa sürede görüldüğünü belirterek, hızlı yükselişin ardından kâr satışları ve kısa vadeli bir düzeltme yaşanabileceğine dikkat çekti.