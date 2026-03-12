Alışverişte ‘son dakika’ tuzağı: Bayrama hazırlanırken cebiniz yanmasın

Bayram öncesi gıda, şekerleme, giyim ve ulaşım gibi sektörlerde yaşanan yoğun talep artışı beraberinde bazı fırsatçı uygulamaları da getiriyor. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, vatandaşların hem maddi hem de manevi mağduriyet yaşamaması için alışverişte "temkinli" olmaları gerektiğini vurguladı.

Özel günlerde uygulanan psikolojik satış tekniklerine ve yoğun reklam kampanyalarına dikkat çeken Kılıç, "Talebin arttığı bu dönemler ne yazık ki bazen fiyat dalgalanmaları ve fırsatçı davranışların da gündeme geldiği dönemler olabilmektedir. Bayram alışverişi yaparken 'son dakika' fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı, sahte internet siteleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmalı" dedi.

Piyasadaki keyfi fiyat artışlarına karşı tüketicilerin sessiz kalmaması gerektiğini belirten Kılıç, denetimlerin dürüst esnafı da koruyacağını söyledi. Karşılaşılan olumsuzluklarda Alo 175 hattının aktif olarak kullanılması gerektiğini hatırlattı.

BAYRAM ALIŞVERİŞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Bayram indirimleri gerçekten avantajlı mı? Her kampanya gerçek bir indirim yansıtmayabilir. "Bayram fırsatı" adı altında eski fiyatların indirimli gibi sunulabildiği durumlar yaşanmaktadır. Alışveriş öncesi geçmiş fiyatları bilmek veya fiyat karşılaştırma sitelerini kullanmak en doğrusudur.

2. Kasa ve etiket fiyatı farklı çıkarsa ne yapılmalı? Tüketici Kanunu'na göre, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketicinin lehine olan düşük fiyat uygulanmak zorundadır. Satıcıdan bu hakkınızı talep edin.