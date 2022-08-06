Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorin indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin grubunda indirim yapıldı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurt genelinde fiyatlar güncellendi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...