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Haberler Galeri Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Benzin ve motorin indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin grubunda indirim yapıldı. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurt genelinde fiyatlar güncellendi. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 09:50
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Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorin fiyatlarına son dakika indirim haberi geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin grubunda yapılan indirim sonrası yurt genelinde fiyatlar güncellendi. Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş ile birlikte akaryakıt fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

6 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere, benzine 2,23 TL, motorine 1,15 TL indirim yapıldı.

İndirim sonrası güncel fiyatlar şu şekilde:

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Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

6 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.06 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.41 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL

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Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

6 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.46 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL

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Akaryakıt indirimi son dakika: 6 Ağustos benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

6 Ağustos İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.52 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.04 TL