AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Devam eden günlerde ise herhangi bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular 30 Mayıs itibariyle 2 ay sürecek.

Başvurular ayrıca AFAD İl Müdürlüğü tarafından belirlenen Merkezlerde ve Kaymakamlıklarda yapılabilecek.