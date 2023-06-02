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AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?
AFAD afetzede deprem konut başvurusu için araştırmalara başlandı. 6 Şubat tarihli iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere sebep oldu. Yıkılan konutların yeniden yapılarak yaraların sarılması için kollar sıvandı. Eylül-Ekim ayları gibi hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan deprem konutları ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?