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Haberler Galeri AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

AFAD afetzede deprem konut başvurusu için araştırmalara başlandı. 6 Şubat tarihli iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere sebep oldu. Yıkılan konutların yeniden yapılarak yaraların sarılması için kollar sıvandı. Eylül-Ekim ayları gibi hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan deprem konutları ile ilgili detaylar ise merak ediliyor. Peki afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:03
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AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Afetzede deprem konut başvurularının başladığı Başkan Erdoğan tarafından duyurulmuştu. İki büyük depremde evlerini kaybeden vatandaşlar için hızlıca konut inşalarına başlandı. Peki AFAD deprem konut başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları neler? İşte Afetzede hak sahipliği başvuru ekranı...

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AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgeleri ziyareti kapsamında Kahramanmaraş'ta halka seslendi.

Deprem konutlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada yollar hariç 70 bin katılım var. Gördüğünüz gibi çalışmalar tam gaz sürüyor. Önümüzdeki Ekim-Kasım aylarıyla birlikte konutları hak sahiplerine teslim etmeye planlıyoruz." dedi.

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AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

AFAD HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?

Hak sahipliği başvuruları, sistemde yaşanan teknik sorun nedeniyle alınamamıştı. AFAD'dan yapılan açıklamada e-Devlet üzerinden hak sahipliği talep ve taahhütname başvurularının yapılacağı belirtildi. Yoğunluk olmaması açısında başvurular TC kimlikların son rakamlarına göre yapılacak.

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AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

TC Kimlik numarasının son hanesi;
0 olanlar Çarşamba
2 olanlar Perşembe
4 olanlar Cuma,
6 olanlar Cumartesi
8 olanlar Pazar günleri başvurabilecek.

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AFAD Afetzede deprem konut başvuru ekranı-E-Devlet | Afetzede hak sahipliği başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Devam eden günlerde ise herhangi bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvurular 30 Mayıs itibariyle 2 ay sürecek.

Başvurular ayrıca AFAD İl Müdürlüğü tarafından belirlenen Merkezlerde ve Kaymakamlıklarda yapılabilecek.