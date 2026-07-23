Aday sürücüler için düzenleme: Ehliyet hangi durumlarda iptal edilecek?

TBMM Genel Kurulunda ilk 7 maddesi kabul edilen kanun teklifiyle aday sürücülere yönelik yeni kurallar öngörülüyor. Buna göre belirli trafik ihlallerini yapanların aday sürücü belgeleri iptal edilecek. Yeniden sürücü belgesi alabilmek için psikoteknik değerlendirme, psikiyatri muayenesi ve sürücü kursunu yeniden tamamlama şartı aranacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi. Teklifle, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile sürücü belgesi herhangi bir nedenle iptal edilip yeniden sürücü belgesi almaya hak kazananlar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek.

HANGİ DURUMDA EHLİYET İPTAL EDİLECEK? Aday sürücülük süresi içinde Kanun kapsamında sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlalin gerçekleştirilmesi, 75 ceza puanının aşılması veya araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.

Kanun'da yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna yönelik hükümlerden herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi de ehliyetin iptal edilmesine neden olacak.

YENİDEN EHLİYET ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKECEK? Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin yeniden sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.