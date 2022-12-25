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Haberler Galeri ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu? sorusu, sosyal konut projesine başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişi heyecanı devam ederken, 5. etap takvimi de belli oldu. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, TOKİ Adana kura çekim tarihi...

Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 15:37
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ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı devam ederken, "TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. TOKİ kura 5. etap tarihlerinin belli olmasının ardından Adana TOKİ evlerinin kura tarihi de netleşti. Peki, 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, cevabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana TOKİ kura çekimi 10 - 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği henüz netleşmedi. Belli oldğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

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ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

TOKİ ADANA EVLERİ HANGİ İLÇELERDE?

İmamoğlu 500

Kozan 500

Merkez 4.100

Sarıçam 800

Tufanbeyli 156

Yumurtalık 300

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ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Adana kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET

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ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

TOKİ PARA İADESİ NASIL ALINIR?

250 bin sosyal konutta kura çekimi birçok il için tamamlandı. Başvuru bedeli olan 500 TL, kura sonucu hak sahipliği kazanılmaması durumunda iade ediliyor.

TOKİ'den yapılan açıklamada "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir." ifadeleri kullanıldı.