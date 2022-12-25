ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?

TOKİ Adana kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi belli oldu mu? sorusu, sosyal konut projesine başvuru yapanlar tarafından sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişi heyecanı devam ederken, 5. etap takvimi de belli oldu. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, TOKİ Adana kura çekim tarihi...