AB'den Türkiye'ye sürpriz teklif: Bu masraf tarihe karışıyor

Avrupa ülkeleri ile yapılan para transferinde ödenen yüksek komisyonlar tarih mi oluyor? AB'den Türkiye'ye gelen sürpriz "SEPA" teklifi, euro gönderimlerini hem saniyelere indirmeyi hem de masrafı sembolik seviyelere çekmeyi vaat ediyor. İşte gurbetçiden iş insanına kadar herkesin beklediği o teklifin detayları...

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ekonomik entegrasyonu bir üst seviyeye taşıyacak önemli bir adım atıldı. AB, sınır ötesi euro transferlerini hem saniyelere indiren hem de işlem maliyetlerini minimize eden SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı) sistemine katılım için Türkiye'ye resmi teklifini sundu.

ANKARA'DA KRİTİK TEMAS: TEKLİF MASADA AB'nin Ankara'daki Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Avrupa Komiseri Marta Kos'un Şubat ayında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede bu stratejik öneriyi gündeme getirdiğini açıkladı. Diplomatik kaynaklar, 6 Şubat itibarıyla iletilen bu teklifin Türk makamları tarafından değerlendirme aşamasında olduğunu doğruladı.

40 EURO'LUK MASRAF TARİH Mİ OLUYOR? Mevcut sistemde Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen 1.000 ile 5.000 euro arasındaki bir transferin maliyeti yaklaşık 40 euroyu bulabiliyor. SEPA sistemine dahil olunması durumunda, bu yüksek komisyonların yerini çok daha düşük ve standart ücretlerin alması bekleniyor. Her ne kadar bankaların transfer gelirlerinde bir miktar azalma öngörülse de ticari hızın artması ve vatandaşların tasarruf etmesi ana hedef.

SEPA NEDİR, NE KAZANDIRIR? Şu an 41 ülkeyi kapsayan SEPA, sınır ötesi euro işlemlerini "yurt içi işlem" kadar kolay ve güvenli hale getiren bir sistem. Hız: Transferler iş günü beklemeksizin çok daha kısa sürede tamamlanıyor.

Transferler iş günü beklemeksizin çok daha kısa sürede tamamlanıyor. Tasarruf: Geçen yıl sisteme katılan Arnavutluk ve Karadağ gibi Balkan ülkelerinin bu sayede yılda toplam 500 milyon euroya yakın tasarruf sağladığı belirtiliyor.