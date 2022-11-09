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Haberler Galeri 10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?

10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?

Aile destek ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kasım ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden hak sahipleri, ödeme takvimini araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri netlik kazandı. 2022 Kasım ayı Aile Destek ödemesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor? İşte son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 23:43
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10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?

10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? İhtiyaç sahibi ailelerin maddi açıdan desteklenmeleri için Aile Destek Programı adı altında destek ödemesi yapılıyor. Söz konusu yardımın kasım ayı ödemeleri için araştırmalar başladı. Destekten faydalanan vatandaşlar, kasım ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yatırılacağını merak ediyor. Peki, 10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?

10 KASIM AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Başkan Erdoğan, 7 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından "Türkiye Aile Desteği" kapsamında 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira ödeneceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan, söz konusu ödemelerin 8 Kasım'da yatırılacağını açıklamıştı. Kasım ayı Aile Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

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10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?

Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği" ile ilgili şunları söyledi:

"Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın (8 Kasım Çarşamba) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacaktır. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2,1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

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10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?

Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülke çapında faaliyet gösteren binin üzerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza aktarılacak ek periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece kasım ayında bu vakıflarımıza aktarılan kaynak 900 milyon lirayı buldu. Böylece bu hafta içinde kısaca ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. İnşallah hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, soğukta değil, aynı zamanda ailesi içinde boynu bükük bırakmayacak bir anlayışla sosyal destek programlarımızı sürdüreceğiz."

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10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.