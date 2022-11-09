27 Kasım 2022, Pazar
10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?
Aile destek ödeme takvimi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Kasım ayı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak eden hak sahipleri, ödeme takvimini araştırmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri netlik kazandı. 2022 Kasım ayı Aile Destek ödemesi hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor? İşte son durum...
Giriş Tarihi: 09.11.2022 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 23:43
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