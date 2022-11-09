10 Kasım Aile Destek ödemeleri yattı mı? 2022 Kasım ayı Aile Sosyal Yardım paraları ne zaman yatacak, ayın kaçında yatıyor?

Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği" ile ilgili şunları söyledi:

"Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın (8 Kasım Çarşamba) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacaktır. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2,1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı.