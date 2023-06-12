12 Haziran 2023, Pazartesi
85 milyona Asgari Ücrette 2 Kritik Şema masada! %30-35'lik refah artışıyla 8.500+2.552 TL kesinleşiyor! 11.000 TL'lik Netten brüte…
85 milyonu ilgilendiren asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlar yeni maaşlarını merak ederken hesaplamalar araştırılmaya başlandı. Masada 4 farklı senaryo bulunsa yüzde 30 ila 35 zam pazarlığı en güçlü ihtimalleri oluşturuyor. Buna göre 2.552 TL'lik artış maaşları 11.000 liraya katlayacak. Peki asgari ücret zammı yüzde kaç artacak? İşte zamlı maaş hesaplamaları... Kim ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:24
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