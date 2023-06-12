12 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 85 milyona Asgari Ücrette 2 Kritik Şema masada! %30-35'lik refah artışıyla 8.500+2.552 TL kesinleşiyor! 11.000 TL'lik Netten brüte…

85 milyona Asgari Ücrette 2 Kritik Şema masada! %30-35'lik refah artışıyla 8.500+2.552 TL kesinleşiyor! 11.000 TL'lik Netten brüte…

85 milyonu ilgilendiren asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlar yeni maaşlarını merak ederken hesaplamalar araştırılmaya başlandı. Masada 4 farklı senaryo bulunsa yüzde 30 ila 35 zam pazarlığı en güçlü ihtimalleri oluşturuyor. Buna göre 2.552 TL'lik artış maaşları 11.000 liraya katlayacak. Peki asgari ücret zammı yüzde kaç artacak? İşte zamlı maaş hesaplamaları... Kim ne kadar alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:24
  • 1
  • 14
85 milyona Asgari Ücrette 2 Kritik Şema masada! %30-35’lik refah artışıyla 8.500+2.552 TL kesinleşiyor! 11.000 TL’lik Netten brüte…

Asgari ücret zam pazarlığı için komisyon masaya oturacak. Onun öncesinde masada toplam 4 formül yer alıyor. Bunlara göre şekillenecek olan yeni zamlı maaşlar merak konusu oldu. Yüzde 20-30-35 ve 40 zam gelmesi beklenirken maaşlar şekillendi. Peki asgari ücret zammı yüzde kaç artacak? Kim ne kadar alacak? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
85 milyona Asgari Ücrette 2 Kritik Şema masada! %30-35’lik refah artışıyla 8.500+2.552 TL kesinleşiyor! 11.000 TL’lik Netten brüte…

85 milyonun yakından takip ettiği asgari ücrete zam için ilk toplantı yarın yapılıyor. Hızlı bir takvimle bu ay tamamlanması planlanan görüşmelerde belirlenecek ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki enflasyon verilerine göre en az ne kadar artış yapılır? Üzerinde durulan ağırlıklı formül hangisi? İşte yeni asgari ücret formülleri…

  • 3
  • 14
85 milyona Asgari Ücrette 2 Kritik Şema masada! %30-35’lik refah artışıyla 8.500+2.552 TL kesinleşiyor! 11.000 TL’lik Netten brüte…

MİLYONLARIN gözü yarın Ankara'da yapılacak asgari ücret toplantısında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete ara zam için yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında toplanacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin yer aldığı komisyonun belirleyeceği yeni ücret 1 Temmuz itibariyle uygulamaya alınacak.

  • 4
  • 14
85 milyona Asgari Ücrette 2 Kritik Şema masada! %30-35’lik refah artışıyla 8.500+2.552 TL kesinleşiyor! 11.000 TL’lik Netten brüte…

NASIL BELİRLENECEK?

Yeni asgari ücret belirlenirken en önemli kriter enflasyon olacak. İlk 5 aylık enflasyon burada en önemli kriter olacak. Haziran ayı enflasyon tahminleri de masaya gelecek. Bir refah payı da eklenecek.

  • 5
  • 14
85 milyona Asgari Ücrette 2 Kritik Şema masada! %30-35’lik refah artışıyla 8.500+2.552 TL kesinleşiyor! 11.000 TL’lik Netten brüte…

ENFLASYON ETKİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı için TÜFE tahmini yüzde 2.49 çıktı. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18.13 olarak gerçekleşecek. Bu orana bir refah payı da eklenirse, asgari ücret zammının en az yüzde 20 olabileceği konuşuluyor. Eğer artış oranı yüzde 20'ye yükseltilirse asgari ücret net 10 bin 208, brüt 12 bin 208 lirayı bulacak. Burada asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 liradan 14 bin 111 liraya çıkacak.