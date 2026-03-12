CANLI YAYIN
8 milyon haneye yerli gaz müjdesi: Üretim iki katına çıkacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefiyle Karadeniz'de vites yükseltiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayı itibarıyla Karadeniz'de iki yeni keşif sondajının başlayacağını müjdeledi. Filonun en yeni üyesi Yıldırım Sondaj Gemisi ilk görevi için gün sayarken, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin iki katına çıkarılarak 8 milyon haneye yerli gaz ulaştırılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Filyos'taki doğal gaz işleme tesislerinde yaptığı incelemeler sırasında Türkiye'nin yeni enerji rotasını açıkladı. Yıldırım Sondaj Gemisi'nde gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar, nisan ayı içerisinde Karadeniz'de "yeni rezerv ve yeni keşif" amaçlı iki dev sondajın başlayacağını duyurdu.

YILDIRIM İLK GÖREVİNE ÇIKIYOR

Milli enerji filosunun 6. ve en yeni üyelerinden biri olan Yıldırım Sondaj Gemisi'nin hazırlıklarının hızla sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, "Yıldırım Sondaj Gemimiz hazırlıklarını tamamlıyor. İnşallah nisan ayı içerisinde Karadeniz'e ilk görevine uğurlayacağız. Kanuni gemimiz ise yarın yeni görevine gidiyor. Fatih ve Abdülhamid Han gemilerimizle birlikte rezervimizi artırmaya odaklandık" dedi.

ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK, 8 MİLYON HANE FAYDALANACAK

Sakarya Gaz Sahası'ndan gelen verilerin umut verici olduğunu ifade eden Bayraktar, üretim kapasitesindeki dev artışı şu sözlerle müjdeledi: "Hedefimiz bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkararak tam 8 milyon haneye buradan doğal gaz vermek. 2028 yılına kadar planladığımız 3. faz çalışmalarıyla bu alandaki dışa bağımlılığımızı tamamen bitirmeyi hedefliyoruz."

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE" VİZYONU

Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin yerli üretimin önemini bir kez daha kanıtladığını söyleyen Bayraktar, "Türkiye'nin kendi enerjisini üretmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Gabar'da petrol üretimimiz her geçen gün artıyor. Somali yolundaki Çağrı Bey gemimiz ve Pakistan'da sismik çalışma yapacak Oruç Reis ile enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

MADENCİLERLE İFTAR, GEMİDE SAHUR

Zonguldak programı kapsamında TTK Kozlu müessesesinde yerin 630 metre altında madencilerle iftar yapan Bakan Bayraktar, ardından Yıldırım Sondaj Gemisi'ndeki sahur programında enerji ordusunun kahramanlarıyla bir araya gelerek çalışmaları yerinde denetledi.

İŞTE VATANDAŞIN MERAK ETTİKLERİ

1. Karadeniz'deki yeni sondajlar ne zaman başlıyor? Enerji Bakanı Bayraktar'ın açıklamasına göre, nisan ayı içerisinde (Ramazan Bayramı ile birlikte) Karadeniz'de iki yeni keşif sondajı başlayacak.

2. Yıldırım Sondaj Gemisi'nin görevi nedir? Filonun en yeni üyelerinden olan Yıldırım Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni sahalarda rezerv belirleme ve keşif amaçlı sondaj faaliyetlerini yürütecek.

3. 8 milyon hane hedefi ne anlama geliyor? Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesinin bu yıl iki katına çıkarılmasıyla, Türkiye'deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı tamamen yerli kaynaklardan karşılanabilecek.

4. Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi nedir? 2028 yılına kadar 3. fazın tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığının asgari seviyeye indirilmesi ve enerjide tam bağımsızlığın sağlanması hedefleniyor.

5. Sondaj çalışmaları sadece Karadeniz ile mi sınırlı? Hayır. Bakan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin arttığını, Somali'de Çağrı Bey gemisinin yolda olduğunu ve Pakistan'da Oruç Reis gemisiyle sismik çalışmaların planlandığını belirtti.

