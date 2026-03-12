8 milyon haneye yerli gaz müjdesi: Üretim iki katına çıkacak

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefiyle Karadeniz'de vites yükseltiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nisan ayı itibarıyla Karadeniz'de iki yeni keşif sondajının başlayacağını müjdeledi. Filonun en yeni üyesi Yıldırım Sondaj Gemisi ilk görevi için gün sayarken, Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin iki katına çıkarılarak 8 milyon haneye yerli gaz ulaştırılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak Filyos'taki doğal gaz işleme tesislerinde yaptığı incelemeler sırasında Türkiye'nin yeni enerji rotasını açıkladı. Yıldırım Sondaj Gemisi'nde gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar, nisan ayı içerisinde Karadeniz'de "yeni rezerv ve yeni keşif" amaçlı iki dev sondajın başlayacağını duyurdu.

YILDIRIM İLK GÖREVİNE ÇIKIYOR Milli enerji filosunun 6. ve en yeni üyelerinden biri olan Yıldırım Sondaj Gemisi'nin hazırlıklarının hızla sürdüğünü belirten Bakan Bayraktar, "Yıldırım Sondaj Gemimiz hazırlıklarını tamamlıyor. İnşallah nisan ayı içerisinde Karadeniz'e ilk görevine uğurlayacağız. Kanuni gemimiz ise yarın yeni görevine gidiyor. Fatih ve Abdülhamid Han gemilerimizle birlikte rezervimizi artırmaya odaklandık" dedi.

ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK, 8 MİLYON HANE FAYDALANACAK Sakarya Gaz Sahası'ndan gelen verilerin umut verici olduğunu ifade eden Bayraktar, üretim kapasitesindeki dev artışı şu sözlerle müjdeledi: "Hedefimiz bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkararak tam 8 milyon haneye buradan doğal gaz vermek. 2028 yılına kadar planladığımız 3. faz çalışmalarıyla bu alandaki dışa bağımlılığımızı tamamen bitirmeyi hedefliyoruz."