7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

İŞSİZLİK ORANINA OLUMLU KATKI

İşte programa dair sorular ve yanıtları:



İŞKUR Gençlik Programının hedefi ne?

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen ve gençlerin iş hayatına hazırlanmalarını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, yürütülen yenilikçi programlarla öğrencilere hem maddi destek sağlıyor hem de kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkıda bulunuyor.



Program nasıl ortaya çıktı?

İŞKUR Gençlik Programı'nın ortaya çıkışı, gençlerle yapılan detaylı görüşmeler ve ihtiyaç analizleri sonucunda şekillendi. Üniversitelerde yapılan saha çalışmaları ve gençlerin talepleri doğrultusunda oluşturulan programın temelinde, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeleri ve gelecekte iş hayatına hazırlıklı bireyler olarak mezun olmaları hedefleniyor. Özellikle deneyim eksikliği ve kariyer başlangıcında yaşanan belirsizliklere çözüm sunuyor.