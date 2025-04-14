14 Nisan 2025, Pazartesi
7 milyar TL'lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje
Yüz binlerce üniversite öğrencisine "hem okuma hem de para kazanma" fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı büyük ilgi gördü. Programın 10 aylık ilk kısmı için ayrılan 7 milyar TL'lik ödeme öğrencilerin ceplerine girmeye başladı. Program sayesinde kazandıkları gelirle rahat bir nefes aldıklarını belirten gençler, "Okul sonrası iş bulma fırsatı yaratacak deneyim kazanıyoruz." dedi.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:57