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7 milyar TL'lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

Yüz binlerce üniversite öğrencisine "hem okuma hem de para kazanma" fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı büyük ilgi gördü. Programın 10 aylık ilk kısmı için ayrılan 7 milyar TL'lik ödeme öğrencilerin ceplerine girmeye başladı. Program sayesinde kazandıkları gelirle rahat bir nefes aldıklarını belirten gençler, "Okul sonrası iş bulma fırsatı yaratacak deneyim kazanıyoruz." dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 07:57 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 07:57
7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve "hem okuma hem de kazanç sağlama" fırsatı sunan İŞKUR Gençlik Programı gençlerden yoğun ilgi görüyor. Programın 100 bin kontenjanlık ilk fazına 450 bin başvuru yapıldı. Ankara 25 bin başvuru ile ilk sırada yer alırken, Başkent'i İzmir, İstanbul ve Konya takip etti.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre 10 aylık program kapsamında ilk faz için ayrılan 7 milyar TL'lik ödeme gençlerin cebine girmeye başladı. Eylül ayında ilanı yapılacak programın ikinci 100 bin TL'lik kontenjanı yoğun ilgi nedeniyle arttırılacak. Programdan yararlanan öğrenciler, deneyimlerini anlattı. Yeni çevre kurmaya ve iş deneyimi kazanmaya başladıklarını belirten öğrenciler, hem aileler hem kendilerinin rahatladıklarını, geleceğe umutla baktıklarını belirttiler.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

İŞSİZLİK ORANINA OLUMLU KATKI
İşte programa dair sorular ve yanıtları:

İŞKUR Gençlik Programının hedefi ne?
Üniversite öğrencilerine yönelik olarak hayata geçirilen ve gençlerin iş hayatına hazırlanmalarını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, yürütülen yenilikçi programlarla öğrencilere hem maddi destek sağlıyor hem de kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarına katkıda bulunuyor.

Program nasıl ortaya çıktı?
İŞKUR Gençlik Programı'nın ortaya çıkışı, gençlerle yapılan detaylı görüşmeler ve ihtiyaç analizleri sonucunda şekillendi. Üniversitelerde yapılan saha çalışmaları ve gençlerin talepleri doğrultusunda oluşturulan programın temelinde, öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeleri ve gelecekte iş hayatına hazırlıklı bireyler olarak mezun olmaları hedefleniyor. Özellikle deneyim eksikliği ve kariyer başlangıcında yaşanan belirsizliklere çözüm sunuyor.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

İstihdama katkısı var mı?
Program, aynı zamanda genç işsizliğiyle mücadele konusunda da önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye'de genç işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 seviyesindeyken 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla yüzde 15'e geriledi. Bu düşüşte aktif iş gücü programlarının ve İŞKUR'un gençlere dönük politikalarının ciddi katkısı bulunuyor. Öğrencilerin mezuniyet sonrası NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) statüsüne düşmelerini önlemeyi ve iş gücüne katılmalarını sağlamayı hedefliyor.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

Programa başvuru yoğunluğu nasıl?
4 Şubat'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyusunun ardından yoğun ilgili gören programın 2024-2025 dönemi için belirlenen 100 bin kişilik kontenjanı doldu. Başvuru sayısı 450 bine ulaştı. Hedef, dört yıl içinde hem okuyup hem çalışan 1 milyon öğrenciye ulaşmak.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

14 GÜN ÇALIŞANA 15 BİN 162 TL

Öğrencilere ne kadar ödeme yapıldı?
Programın ilk fazı için öngörülen 7 milyar TL öğrencilerin cebine girmeye başladı. 10 aylık programa katılanların ilk ay ödemeleri gerçekleşti. Öğrenciler bir yıl içinde maksimum 140 gün programdan faydalanabiliyorlar. Katıldıkları gün sayısına göre günlük 1.083 TL ödeme alıyorlar. Örneğin, ayda 5 gün çalışan bir öğrenci 5.415 TL; 14 gün çalışan bir öğrenci ise 15.162 TL gelir elde edebiliyor. Öğrencilerin sigortası İŞKUR tarafından ödeniyor.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

En çok başvuru hangi illerden oldu?
Verilere göre en fazla ilgi gösteren il 25 bin 234 başvuru ile Ankara oldu. Başkenti İzmir, İstanbul, Konya, Sivas, Erzurum, Kayseri, Antalya ve Samsun takip etti.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

"OKUL SONRASI İŞ İÇİN HARİKA DENEYİM"

Sadık Kaya / Gazi Üniversitesi'nde Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencisi: Üniversite kütüphanesinde çalışıyorum. Fabrika işçisi bir baba ve ev kadını bir annenin çocuğuyum. Genç yaşta işe atılmak deneyim kazanmak için başarılı proje. Programla hem ailem hem ben ekonomik olarak çok rahatladık, nefes aldık.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

Sıla Abacı / Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ortez Protez Bölümü 2. sınıf öğrencisi: A.Ü. Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde(YAŞAM) ofis çalışanı olarak iş yapıyorum. İlk çalışma deneyimim. Kazancım ihtiyaçlarımı karşılıyor. Okul sonrası iş bulma fırsatı yaratacak deneyim kazanıyoruz.

7 milyar TL’lik ödeme ceplere girmeye başladı! Gençlere güç veren proje

Açelya Özpolat / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi: Program sayesinde farklı kesimlerle tanıştım. İş ve sosyal çevrem genişledi. Gelecekte iş yaşamına hazırlık açısından büyük deneyim kazanıyorum. Derslerimin önüne geçmiyor.