500 liranın altındaki tehlikeye dikkat: Bayram sofrasında ağzınızın tadı kaçmasın

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 09:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan Bayramı öncesinde baklava tezgahlarında tatlı bir telaş yaşanırken, uzmanlar 500 liranın altında satılan ürünlerdeki gizli tehlikeye karşı vatandaşları uyarıyor. İşte siparişlerin 3 kat arttığı bu dönemde sofraların tadını kaçırmayacak kaliteli baklavayı anlamanın yolları…

On bir ayın sultanı Ramazan'ın uğurlanmasına kısa bir süre kala bayram sofralarının baş tacı baklava için mesai hız kazandı. Türkiye genelinde imalathaneler gece gündüz çalışırken, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım'dan hem fiyatlar hem de kalite üzerine hayati ipuçları geldi.

SATIŞLARDA 3 KAT ARTIŞ: 5 BİN TON TÜKETİLECEK Bayram hareketliliğinin zirve yaptığını belirten Mehmet Yıldırım, "Baklava satışlarında bayram süresince yaklaşık 3 kat artış bekliyoruz. Arife günü ve bayramın ilk iki günü dahil olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin ton civarında baklava tüketileceğini öngörüyoruz" sözleriyle sektördeki devasa hacmi açıkladı.

BİRİNCİ KALİTE BAKLAVA NE KADAR? Maliyet artışlarının etiketlere yansıdığını ifade eden Yıldırım, güncel fiyat skalasını şu şekilde özetledi: - Birinci Kalite Fıstıklı Baklava: 1.800 TL – 2.000 TL - Cevizli Baklava: 1.500 TL – 1.750 TL

"500 LİRA ALTI BAKLAVA ALIRKEN TEMKİNLİ OLUN" Piyasa ortalamasının çok altında satılan ürünler konusunda vatandaşları uyaran Yıldırım, "Herkes ekonomik gücüne göre alışveriş yapacaktır ancak 500 liranın altında satılan baklavalara karşı çok dikkatli olunmalı. Bu fiyatlar kullanılan malzemenin kalitesi hakkında soru işareti yaşatır" dedi.