5 aylık enflasyona göre zamlı maaş tablosu! 8.100 TL+ yüzde 25.26... Temmuz’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, şube müdürü, polis memuru...

"Temmuz'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz için 5 aylık zam oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli ve memur maaşları için tek bir veri kaldı. Başkan Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını duyurmuştu. İşte, 5 aylık enflasyon tahminlerine göre zamlı öğretmen, şube müdürü, polis memuru maaşı 2023!