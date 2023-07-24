24 Temmuz 2023, Pazartesi
4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 ZAM! Yeni maaşlar hesaplandı! Seyyanen zam + ek ödeme + intibak payı! BAĞ-KUR, memur emeklisinin maaşına ilave...
Emekli maaşları yüzde 25 zamla birlikte yeniden güncellendi. Emekli maaşları için ek zam konusu hakkında detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Memur maaşlarının belirlenmesinin ardından zamlı ve yeni emekli maaş tutarı milyonlar tarafından sorgulanıyor. İşte, kuruşu kuruşuna yeni memur, SSK, Bağ-Kur maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 06:49
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