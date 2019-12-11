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3600 ek göstergede SON DURUM! 3600 ek gösterge ile maaşlar 740 TL artacak!

3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar sürüyor. 1.6 milyon kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları ile polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ikramiyeleri ve emeklilik maaşları artacak. Memurlar, 3600 ek göstergenin kendilerini de kapsamasını istiyor. Ancak şu an için çalışmalar 4 meslek grubu için yapılıyor. Çalışmalar sonucunda taslak oluşturuldu. Yapılacak düzenleme ile 23 bin TL'ye kadar ikramiye artışı söz konusu olacak. Emekli maaşlarında ise 750 TL'ye varan bir artış gözlenecek. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:21
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3600 ek göstergede SON DURUM! 3600 ek gösterge ile maaşlar 740 TL artacak!

3600 ek gösterge 1.6 milyon kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Hükümetin art arda olumlu mesajlar verdiği 3600 ek gösterge için şimdilik çalışmalar 4 meslek için yapıldı. Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlisi olanların yararlanacağı düzenleme ile emekli maaşlarında 740 TL'ye varan bir artış yaşanacak. 250 bin memurun emeklilik dilekçesini 3600 ek gösterge nedeniyle beklettiği biliniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı maliyet hesaplamalarının ardından taslağı oluşturdu. 3600 ek göstergenin yeni yılda yürürlüğe girecek öncelikli düzenlemeler arasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge geriye dönük işletilebilir mi? 3600 ek gösterge nedir, neden önemli? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler...

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3600 ek göstergede SON DURUM! 3600 ek gösterge ile maaşlar 740 TL artacak!

MAAŞLARA 740 TL ZAM

Ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak. Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

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3600 ek göstergede SON DURUM! 3600 ek gösterge ile maaşlar 740 TL artacak!

İKRAMİYELERİ DE ARTACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak.

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3600 ek göstergede SON DURUM! 3600 ek gösterge ile maaşlar 740 TL artacak!

Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

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3600 ek göstergede SON DURUM! 3600 ek gösterge ile maaşlar 740 TL artacak!

ÖĞRETMEN EMEKLİSİNE 23 BİN TL FAZLA İKRAMİYE

Ek göstergeyle çalışan öğretmenin maaşında 30-40 lira artış olurken emekli aylıklarında 616 liraya varan artış olacak. İkramiyeler de 23 bin liraya kadar artacak.