3600 ek göstergede SON DURUM! 3600 ek gösterge ile maaşlar 740 TL artacak!

3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar sürüyor. 1.6 milyon kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları ile polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ikramiyeleri ve emeklilik maaşları artacak. Memurlar, 3600 ek göstergenin kendilerini de kapsamasını istiyor. Ancak şu an için çalışmalar 4 meslek grubu için yapılıyor. Çalışmalar sonucunda taslak oluşturuldu. Yapılacak düzenleme ile 23 bin TL'ye kadar ikramiye artışı söz konusu olacak. Emekli maaşlarında ise 750 TL'ye varan bir artış gözlenecek. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





