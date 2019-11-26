3600 ek gösterge ile maaşlara 750 TL zam! 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

3600 ek gösterge için gündem yeniden ısındı. 1.6 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile ilgili son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. Bakana 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların akıbeti de soruldu. Bakan Selçuk, "Bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Bunun birçok etkisi var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile meslekler arasında dengeleri de göz önünde bulundurarak bütüncül bir şekilde konuyu değerlendirmeye devam ediyoruz" dedi. 3600 ek gösterge için taslak hazırlandı, TBMM'ye sunulması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak, maaşlar ne kadar artacak? İşte merakla beklenen 3600 ek göstergeye dair her şey...

Giriş Tarihi: 26.11.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 16:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





