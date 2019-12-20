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3600 ek gösterge ile 740 TL zam! Kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 1.6 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme uzun süredir Türkiye'nin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. TBMM'de görüşülerek ele alınması beklenen ek gösterge ile ilgili taslak hazırlandığı biliniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası konuya olumlu yaklaştıklarını ifade etmişti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları kısa sürede tamamlamak istediklerini aktarmıştı. SGK'nın 2019-2023 stratejik planında 3600 ek gösterge ile ilgili çok önemli ifadeler yer aldı. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 16:38
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3600 ek gösterge ile 740 TL zam! Kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge 1.6 milyon memur tarafından bekleniyor. 3600 ek göstergenin ilk aşamada 4 meslek dalı için çıkarılması bekleniyor. Buna göre; öğretmenler, polisler, din görevlileri ve hemşireler 3600 ek gösterge ile emekli olacak. 3600 ek gösterge hayata geçerse maaşlarda 740 TL'ye varan bir artış görülecek. İkramiyeler ise 25 bin TL'ye yakın artacak. 250 bin kişi 3600 ek gösterge beklentisi ile emekli olmuyor. 3600 ek göstergeye iktidarın müspet baktığı biliniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek göstergeye pozitif bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı açıklamada, "Çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile maliyetine bakıyoruz" demişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyi destekleyenler arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili bir açıklamada SGK'dan geldi. SGK'nın yayımladığı 2019-2023 stratejik planında önemli ifadeler yer alıyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

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3600 ek gösterge ile 740 TL zam! Kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

3600 ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor.

Ek göstergenin 3600'e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 740 TL'ye kadar artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.

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3600 ek gösterge ile 740 TL zam! Kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge emekli ikramiyesinde ise 25 yıl hizmeti bulunan memurlar için 20 bin 600 lira ile 28 bin 800 lira arasında artış anlamına geliyor. İkramiye tutarı, her hizmet yılı için 824 lira ile bin 152 lira arasında artıyor. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça ikramiye farkı da artıyor.

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3600 ek gösterge ile 740 TL zam! Kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

Emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor, geriye dönük ödeme yapılmıyor. Bu nedenle, 3600 ek gösterge kapsamında olup da emekliliği hak etmiş kişiler, daha yüksek ikramiye alabilmek için yasa çıkmadan emeklilik dilekçesi vermek istemiyor.

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3600 ek gösterge ile 740 TL zam! Kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 EK GÖSTERGE GERİYE DÖNÜK İŞLER Mİ?

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak.