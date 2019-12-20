3600 ek gösterge ile 740 TL zam! Kimler 3600 ek göstergeden yararlanacak? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge 1.6 milyon memur tarafından bekleniyor. 3600 ek göstergenin ilk aşamada 4 meslek dalı için çıkarılması bekleniyor. Buna göre; öğretmenler, polisler, din görevlileri ve hemşireler 3600 ek gösterge ile emekli olacak. 3600 ek gösterge hayata geçerse maaşlarda 740 TL'ye varan bir artış görülecek. İkramiyeler ise 25 bin TL'ye yakın artacak. 250 bin kişi 3600 ek gösterge beklentisi ile emekli olmuyor. 3600 ek göstergeye iktidarın müspet baktığı biliniyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek göstergeye pozitif bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise yaptığı açıklamada, "Çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile maliyetine bakıyoruz" demişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergeyi destekleyenler arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge ile ilgili bir açıklamada SGK'dan geldi. SGK'nın yayımladığı 2019-2023 stratejik planında önemli ifadeler yer alıyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...