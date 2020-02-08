3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Emekliler için kazanç ayları geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden aylık alan 13 milyon emekli Ocak ayında zamlı maaşları aldı. Memur emeklileri enflasyon farkını da hesaplarında gördü. Emeklilerin gözü diğer ek ödemelere çevrildi. Ek ödemelerin en önemlileri arasında bayram ikramiyeleri yer alıyor. Ancak bu yıl emekliye bir büyük müjde daha var. 2017'de yürürlüğe giren promosyon ödemelerinin üçüncü yılı doldu. Emekliler promosyon için yeni teklifler almaya başladı. Emeklilere maaşlarını taşımaları karşılığında cazip teklifler geliyor. Emekliler 6 ay içinde 3250 TL ek kazanç elde etme şansına sahip. Peki, en fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte emeklinin promosyon rehberi...
Giriş Tarihi: 08.02.2020 09:14Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 09:21