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3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekliler için kazanç ayları geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı sistemleri üzerinden aylık alan 13 milyon emekli Ocak ayında zamlı maaşları aldı. Memur emeklileri enflasyon farkını da hesaplarında gördü. Emeklilerin gözü diğer ek ödemelere çevrildi. Ek ödemelerin en önemlileri arasında bayram ikramiyeleri yer alıyor. Ancak bu yıl emekliye bir büyük müjde daha var. 2017'de yürürlüğe giren promosyon ödemelerinin üçüncü yılı doldu. Emekliler promosyon için yeni teklifler almaya başladı. Emeklilere maaşlarını taşımaları karşılığında cazip teklifler geliyor. Emekliler 6 ay içinde 3250 TL ek kazanç elde etme şansına sahip. Peki, en fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte emeklinin promosyon rehberi...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 09:21
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3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli için 6 aylık süreç oldukça hareketli geçecek. Emekli promosyonu için Türkiye Bankalar Birliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu ay bir araya gelecek. 2017 yılında yürürlüğe giren ve emeklilere maaş taşımaları karşılığında ilk kez verilen promosyonun sözleşme süresi bu yıl Mart ayında doluyor. Emekliler sözleşmesinin bitimiyle birlikte başka bankalardan alacakları cazip teklifleri değerlendirerek maaşlarını taşıyabilir. Emeklilere 1250 TL'ye kadar maaş taşıma karşılığında promosyon teklifi var. Promosyon sonrası ise ikramiye heyecanı başlayacak. Emekli bayram ikramiyeleri emeklilerin en büyük ek ödemesi olarak biliniyor. 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yürürlüğe giren emekli bayram ikramiyesi için her emekliye 4 bin TL ödeme yapıldı. Devletin kasasından 4 bayramda 40 milyar TL para çıktı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesine zam talebi var. Emekli bayram ikramiyesine zam gelmezse emekliler yine 2 bin TL ek ödeme alacak. Enflasyon oranınca zam gelirse her bayram için 118 TL fazla ödeme alınacak. Sizler için emekli ikramiyelerinin ödeneceği tarihler ve bankaların promosyon tekliflerini derledik. İşte detaylar...

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3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekliler bu yılın ikinci zammını Temmuz'da almaya hazırlanırken, promosyon ve ikramiye ile ek gelire kavuşacak. Emeklilerin cebine 3 bin 350 liraya varan ödeme girecek. Emeklilerin çoğu için 2020 promosyon yılı olacak.

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3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Promosyon SGK'nın Şubat 2017'de bankalarla imzaladığı protokolle başlamış, emeklilerin büyük bölümü Mart 2017'den itibaren ödeme almıştı. Bu ayın sonundan itibaren emeklilere, ikinci promosyonları ödenmeye başlayacak.

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3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekliler taahhüt süresi dolar dolmaz, bankasını seçip promosyonunu alacak. Hem taban promosyon tutarlarında artış yapılması hem de bankaların kampanyalarının da hareketlenmesi bekleniyor.

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3250 TL müjdesi! Emekliye ek ödeme ayı geldi! En fazla emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Bankaların promosyon tutarı bin 250 liraya kadar yükselirken, emekli müşteri getirenlere de ödeme yapılıyor.