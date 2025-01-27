3 maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

Ölüm aylığı, halk arasında "dul maaşı" olarak bilinse de aslında bu ödeme sadece kadınlar için değil eşini kaybeden erkekler için de geçerli. Mevzuatta herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Eşini kaybeden kadınlar gibi eşini kaybeden erkekler de ölüm aylığı alabiliyor. Yasal düzenlemede kadın ve erkek arasında bir fark bulunmuyor her iki cinsiyet de bu haktan eşit şekilde yararlanabiliyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberi...