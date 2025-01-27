28 Ocak 2025, Salı
3 maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına
Toplumda çoğunlukla kadınlara verilen bir hak olarak bilinen 'dul maaşı' ya da 'ölüm aylığı', aslında sadece kadınlara değil, eşini kaybeden erkeklere de ödeniyor. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelere göre, bu maaş, vefat eden sigortalının yakınlarına veriliyor. Ancak bununla ilgili kamuoyunda hala oluşmuş yanlış bir algı var. Peki dul ve yetim maaşı nasıl alınır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:28