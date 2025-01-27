28 Ocak 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri 3 maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

3 maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

Toplumda çoğunlukla kadınlara verilen bir hak olarak bilinen 'dul maaşı' ya da 'ölüm aylığı', aslında sadece kadınlara değil, eşini kaybeden erkeklere de ödeniyor. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelere göre, bu maaş, vefat eden sigortalının yakınlarına veriliyor. Ancak bununla ilgili kamuoyunda hala oluşmuş yanlış bir algı var. Peki dul ve yetim maaşı nasıl alınır, şartları neler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:06 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:28
3 aylık maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

Ölüm aylığı, halk arasında "dul maaşı" olarak bilinse de aslında bu ödeme sadece kadınlar için değil eşini kaybeden erkekler için de geçerli. Mevzuatta herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Eşini kaybeden kadınlar gibi eşini kaybeden erkekler de ölüm aylığı alabiliyor. Yasal düzenlemede kadın ve erkek arasında bir fark bulunmuyor her iki cinsiyet de bu haktan eşit şekilde yararlanabiliyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberi...

3 aylık maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

Prim Şartı ve Detaylar

Ölüm aylığı almak için bazı şartlar mevcut. Özellikle sigortalının emekli olmamış olması durumunda, prim gün sayısı belirleyici oluyor. 1 Ekim 2008'den sonra Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi sigortalılar için 1800 gün prim ödeme şartı aranırken, SSK'lı sigortalılar için ise bu süre 900 gündür.

3 aylık maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

Bu prim şartı, doğum ya da askerlik borçlanmasıyla tamamlanamıyor. Dolayısıyla sigortalının ölümünden sonra eşi, ölüm aylığını alabilmesi için bu prim gün sayısını tamamlamış olmalı.

3 aylık maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

Gelir Durumu Engelleyici Değil

Eşi vefat eden kişinin gelir durumu, ölüm aylığını alma hakkını etkilemiyor. İster emekli olsun isterse çalışıyor olsun, vefat eden kişinin eşi ölüm aylığını alabiliyor.

3 aylık maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

Kendi maaşını alırken, bir de eşinden kalan ölüm aylığını almak mümkün. Eğer kişinin gelir durumu yoksa, eşinden kalan maaş yüzde 75 oranında bağlanırken, gelir varsa bu oran yüzde 50'ye düşüyor.

3 aylık maaş birden yatacak! 1800-900 prim gününe kadın-erkek hesaplandı: 1 Ekim 2008 sonrasına

Ayrıca çalışıyorsa bir üçüncü maaş daha alması mümkün olabiliyor. Yani kişi, kendi emekli maaşını, eşinin ölüm maaşını ve çalıştığı iş yerinden aldığı maaşı bir arada alabiliyor.