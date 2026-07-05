250 bin TL faizsiz evlilik kredisine rekor ilgi! Kimler yararlanabiliyor, başvuru şartları neler?

Faizsiz evlilik kredisine ilgi büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 285 bini aşkın başvuru alındığını, 230 binden fazla gencin kredi almaya hak kazandığını, 160 binden fazlasına ödeme yapıldığını açıkladı.

Faizsiz evlilik kredisi desteğinde başvuru sayısı her geçen gün artıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında bugüne kadar 285 binden fazla başvuru yapıldığını açıkladı. Göktaş, 230 binden fazla gencin kredi almaya hak kazandığını, 160 binden fazla kişiye ise ödeme gerçekleştirildiğini duyurdu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evlilik hazırlığı yapan gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini belirtti. Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nin yalnızca finansal destekten ibaret olmadığını vurgulayarak, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin de sürdüğünü ifade etti. Destek kapsamında açıklanan güncel veriler şöyle: Toplam başvuru: 285 binden fazla

285 binden fazla Eğitim ve danışmanlık desteği alan: 222 binden fazla

222 binden fazla Kredi almaya hak kazanan: 230 binden fazla

230 binden fazla Kredi ödemesi yapılan: 160 binden fazla

KİM 250 BİN TL, KİM 200 BİN TL ALABİLİYOR? 2026 yılı itibarıyla kredi tutarı, başvuru yapan çiftlerin yaş durumuna göre belirleniyor. Her iki tarafın da 18-25 yaş arasında olması halinde: 250 bin TL faizsiz kredi

Taraflardan birinin 26-29 yaş arasında olması halinde: 200 bin TL faizsiz kredi Destek kapsamında sağlanan kredi faizsiz olarak sunuluyor.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin belirlenen şartları birlikte sağlaması gerekiyor. Başlıca başvuru koşulları şöyle: Başvuru tarihinde 18-29 yaş arasında olmak

Üzerine kayıtlı taşınmaz bulunmaması veya taşınmaz hissedarı olmamak

Son 6 aylık toplam gelirin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması

Daha önce bu proje kapsamında kredi kullanmamış olmak

Resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması

Şartları sağlayan adaylar başvurularını tamamlayabiliyor.