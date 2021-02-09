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17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri %25 zam! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? %25 zam! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini almak için sabırsızlanıyor. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesinin ilki için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Yapılan açıklamalara göre, ikramiyeler için %25 zam uygulanacağı ve ikramiye tutarının 1.000 liradan 1.250 liraya çıkacağı bildirildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 09.02.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 16:43
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye artışı olacak mı? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Şubat ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde en çok merak edilen konular arasında ikramiyelerin ödeneceği tarih bulunuyor. Emekli ikramiyeleri ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldıkları bayram ikramiyesine %25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Eğer bu talep gerçekleşirse, emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 1.000 liradan 1.250 liraya çıkacak. Böylelikle emekliler her yıl 2.500 almış olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.