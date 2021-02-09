%25 zam! SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyesini almak için sabırsızlanıyor. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesinin ilki için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Yapılan açıklamalara göre, ikramiyeler için %25 zam uygulanacağı ve ikramiye tutarının 1.000 liradan 1.250 liraya çıkacağı bildirildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi artacak mı? 2021 emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.02.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 16:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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