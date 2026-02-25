23 milyon aboneyi ilgilendiriyor: Doğal gaz faturalarında dijital dönem

Doğal gazda milyonlarca aboneyi ilgilendiren "tüketici odaklı" yeni dönem resmen başladı. 21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle abonelik süreçleri ev konforuna taşınırken, taksit imkanları genişletildi ve 10 milyon kağıt tasarrufunun önü açıldı. İşte faturalarda esneklik sağlayan dijital dönüşümün bütün detayları...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında tüketici haklarını güçlendiren yeni adımlar attı. Abonelikten faturalandırmaya kadar uzanan bilgilendirme mekanizmaları dijital altyapıya taşınırken, özellikle dar gelirli vatandaşların mali yükünü hafifletecek esneklikler getirildi.

GENEL MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 95 SEVİYESİNDE Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, yeni kuralların hizmet kalitesini artıracağını belirtti. Türkiye genelinde doğal gaz abone sayısının yaklaşık 23 milyona ulaştığını belirten Arslan, 81 ilde faaliyet gösteren 73 dağıtım şirketinin 65 milyonun üzerindeki aktif kullanıcıya hizmet sunduğunu kaydetti. Arslan, "Yeni düzenlemede bağlantı bedelinde taksitlendirme, yaşlı aylığı ve sosyal yardım alanların yeni aboneliklerinde güvence bedeli alınmaması gibi uygulamalarla vatandaşların sistemden kopmasının engellenmesi amaçlanıyor" dedi. Yapılan son saha çalışmalarına göre, sektördeki genel memnuniyet oranının yüzde 95 seviyesinde olduğu görüldü.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE 10 MİLYON KAĞIT TASARRUFU Sektörün dijitalleşme vizyonuna dikkat çeken Arslan, dijital arşiv projeleri sayesinde 10 milyonun üzerinde kağıdın geri dönüşüme kazandırıldığını müjdeledi. Büyükşehirlerde dijital faturaya geçiş oranının yüzde 20'ye ulaştığını ifade eden Arslan, e-Devlet ve mobil uygulamaların toplam işlemlerdeki payının yüzde 25'i aştığını, fesih işlemlerinde ise bu oranın yüzde 50'ye ulaştığını kaydetti.

BAŞKENT'TE "2026 ABONE YILI" İLAN EDİLDİ Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, Ankara'da son 3 yılda 5 milyon 500 bin metrelik şebeke yatırımı yaptıklarını belirterek 2026'yı "Abone Yılı" ilan ettiklerini duyurdu. Yüksel, abonelik ve güvence bedellerinde taksitlendirme imkanlarının yanı sıra iç tesisat projeleri için finansal kurumlarla iş birliği görüşmelerinin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Ankara'da işlemlerin yüzde 50'sinin artık dijital kanallar üzerinden yapıldığını vurguladı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) 1. Abonelik bağlantı bedelinde taksit imkanı ne kadar oldu? Yeni düzenleme ile daha önce 3 ay olan taksit imkanı, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 6 aya çıkarıldı. 2. Sosyal yardım alan vatandaşlar için hangi kolaylıklar getirildi? 65 yaş üstü düzenli sosyal destek alan tüketici gruplarına, yeni abonelik süreçlerinde güvence bedeli muafiyeti sağlandı. 3. Okuma gecikmesinden kaynaklanan yüksek faturalar nasıl ödenecek? Şirket kaynaklı okuma gecikmeleri nedeniyle oluşan yüksek tutarlı faturaların vatandaşın yükünü hafifletmek adına en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu hale getirildi.