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Haberler Galeri 2250-3640-5310 prim yetiyor! SGK girişi 1990-1995-2009 arası sonrası olana şahane emeklilik imkanı

2250-3640-5310 prim yetiyor! SGK girişi 1990-1995-2009 arası sonrası olana şahane emeklilik imkanı

Emeklilik hayatın altın yıllarını huzurlu ve güvende geçirebilmek için yapılan uzun vadeli bir planlama oluyor. Çalışma hayatının zorluklarından sonra rahat bir nefes alabilmek adına, emeklilik sürecini verimli kılmak büyük önem taşıyor. Emeklilik bu kapsamda her bireyin hayatında önemli bir dönüm noktasında yer alıyor. Bu süreci lehinize çevirecek stratejiler ve yasal haklarınızdan faydalanarak, daha erken ve avantajlı bir emekliliğe adım atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.03.2024 12:01
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2250-3640-5310 prim yetiyor! SGK girişi 1990-1995-2009 arası sonrası olana şahane emeklilik imkanı

Emeklilik tarihini belirleyen en kritik faktörlerden biri olan prim ödemeleri, çalışanların dikkatli yönetilmesi gereken bir konudur. Prim ödemelerinizi zamanında ve düzenli yaparak emeklilik tarihinizi etkileyebilir ve hatta öne çekebilirsiniz. İşte bu süreci lehinize çevirebilecek bazı yöntemler!

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2250-3640-5310 prim yetiyor! SGK girişi 1990-1995-2009 arası sonrası olana şahane emeklilik imkanı

KADINLAR İÇİN EK PRİM İMKANI

Kadın çalışanlar, çocuk başına 720 gün olmak üzere, üç çocuk için toplam 2160 gün ek prim hakkından faydalanabilir.

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2250-3640-5310 prim yetiyor! SGK girişi 1990-1995-2009 arası sonrası olana şahane emeklilik imkanı

Bu, annelere 6 yıl daha erken emeklilik imkanı sunar. Ancak, bu avantajdan yararlanabilmek için çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerekmektedir.

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2250-3640-5310 prim yetiyor! SGK girişi 1990-1995-2009 arası sonrası olana şahane emeklilik imkanı

ERKEKLER İÇİN EK PRİM İMKANI

Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak emeklilik tarihlerini 1 yıl kadar öne çekebilirler. Askerlik borçlanması, sigortalılık başlangıç tarihini geri çekerek erken emeklilik yolunda önemli bir adım oluşturur.

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2250-3640-5310 prim yetiyor! SGK girişi 1990-1995-2009 arası sonrası olana şahane emeklilik imkanı

KISMİ EMEKLİLİK YÖNTEMİ

15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren çalışanlar, kısmi emeklilikten faydalanabilir. Bu yöntem, belirli yaş şartları altında erken emekliliği mümkün kılar.