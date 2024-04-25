2200 3600 5500 primde tablo netleşti! SGK girişi 1999 2005 2020 olanlara yaş gün hesabı sıfırlandı

Emeklilik sistemine ilişkin yapılan düzenlemeler, çalışanlar arasında yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son güncellemeler ve sunulan yeni fırsatlar, milyonlarca insan için erken emeklilik hayalini biraz daha gerçekçi hale getiriyor. Bu güncellemeler arasında prim ödeme koşullarında esneklik sağlanması, erken emeklilik için yeni yolların açılması ve emeklilik yaşının gözden geçirilmesi gibi önemli adımlar yer alıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.04.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 06:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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