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Haberler Galeri 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...

2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...

Kadınların emeklilik koşulları, doğum sonrası geçen sürelerin borçlanması ve özel düzenlemelerle daha esnek hale getiriliyor. Her bir çocuk için 2 yıl erken emeklilik imkanı sağlayan doğum borçlanması, aynı zamanda staj yapmış annelere Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girme şansı da tanıyor. Evlat edinmiş anneler de bu fırsatlardan yararlanabiliyor. Peki, bu avantajlar nasıl uygulanıyor? İşte kadınların erken emeklilik süreci hakkında 10 kritik soru ve cevabı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:10
2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK’dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...

Kadınlar için emekliliği öne çeken önemli bir düzenleme olan doğum borçlanması, 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıl erken emeklilik fırsatı sunuyor. Bu imkan, doğum sonrası sürelerin emekliliğe sayılmasıyla sağlanıyor. Peki, doğum borçlanması süreci nasıl işliyor? Evlat edinen anneler bu haktan yararlanabiliyor mu? Staj döneminde çalışmış olan anneler nasıl EYT kapsamına girebiliyor? Tüm bu soruların yanıtları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberinde...

2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK’dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...

Kadınlar İçin Erken Emeklilik Fırsatı: Doğum Borçlanması Nasıl Yapılır?

Kadın çalışanlar için emeklilik sürecini hızlandıran önemli düzenlemelerden biri olan doğum borçlanması, 3 çocuğa kadar 6 yıl erken emeklilik imkanı sunuyor. Ancak bu hakkı kullanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Peki, doğum borçlanması nasıl yapılır? Kimler bu haktan yararlanabilir? Evlat edinen anneler de bu imkandan faydalanabilir mi? İşte kadınlar için erken emekliliğin kapılarını aralayan bu düzenleme hakkında bilmeniz gerekenler...

2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK’dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...

Prim Tamamlama Şartları

Emeklilik için belirli şartların tamamlanması gerekiyor ve bunların başında prim ödemesi geliyor. Çalışarak, kendi işini yaparak ya da isteğe bağlı sigorta sistemi ile her ay SGK'ya prim ödenmesi zorunlu. İşe giriş tarihine göre değişen bu prim miktarları 5 bin günden başlayıp 9 bin güne kadar çıkabiliyor.

2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK’dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...

Doğum Borçlanması Nedir?

Doğum borçlanması, kadınlara emeklilik yolunda avantaj sağlayan bir düzenleme. Kadınlar, sigortalı olduktan sonra doğan her bir çocuk için 2 yıl erken emeklilik hakkı elde edebiliyor. Bu süreçte 3 çocuk için toplamda 6 yıl (2160 gün) erken emeklilik imkanı sunuluyor. Ancak borçlanma yapılabilmesi için çocukların sigorta başlangıcından sonra doğmuş olması ve o sürelerde prim ödenmemiş olması gerekiyor.

2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK’dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...

Staj Sigortası ve EYT İmkanı

Kadınlar için erken emeklilikte staj sigortasının da önemli bir yeri var. Normalde staj ve çıraklık döneminde yapılan sigortalar emeklilikte başlangıç sayılmasa da, bu dönemde doğan çocuklar için doğum borçlanması yapıldığında sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor. Bu sayede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girme ve yaş şartı olmadan emekli olma imkanı doğuyor.