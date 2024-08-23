2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK’dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...

Kadınlar için emekliliği öne çeken önemli bir düzenleme olan doğum borçlanması, 3 çocuğa kadar her çocuk için 2 yıl erken emeklilik fırsatı sunuyor. Bu imkan, doğum sonrası sürelerin emekliliğe sayılmasıyla sağlanıyor. Peki, doğum borçlanması süreci nasıl işliyor? Evlat edinen anneler bu haktan yararlanabiliyor mu? Staj döneminde çalışmış olan anneler nasıl EYT kapsamına girebiliyor? Tüm bu soruların yanıtları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberinde...