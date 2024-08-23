23 Ağustos 2024, Cuma
2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...
Kadınların emeklilik koşulları, doğum sonrası geçen sürelerin borçlanması ve özel düzenlemelerle daha esnek hale getiriliyor. Her bir çocuk için 2 yıl erken emeklilik imkanı sağlayan doğum borçlanması, aynı zamanda staj yapmış annelere Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına girme şansı da tanıyor. Evlat edinmiş anneler de bu fırsatlardan yararlanabiliyor. Peki, bu avantajlar nasıl uygulanıyor? İşte kadınların erken emeklilik süreci hakkında 10 kritik soru ve cevabı...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:10