21 Nisan 2023, Cuma
21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! "Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!"
21 Nisan Ramazan Bayramı hutbesi Arapça ve Türkçe olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bir ay önce ilahi bir rahmet esintisiyle gelen on bir ayın sultanı Ramazan'ı uğurluyoruz. Bayramın şenliğini karşılarken Müslümanlar, Ramazan Bayramı cuma hutbesini araştırıyor. Peki bugünkü hutbenin konusu ne? İşte 21 Nisan cuma bayram hutbesinin tam metni...
Giriş Tarihi: 21.04.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 06:07
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