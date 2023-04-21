21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! "Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!"

HAYATI RAMAZAN BİLİNCİYLE YAŞAMAK

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, gönül hanemizin aziz bir misafirini, Ramazan-ı şerifi uğurluyoruz. Ramazan ayı, Rabbimizin rahmet ve bereketini gönüllerimize, hanelerimize ve beldelerimize ikram ederek bu yıl da vedalaştı bizlerle. O, öylesine kıymetli bir misafirdi ki, gelişi gibi gidişi de bayram oldu tüm müminlere.