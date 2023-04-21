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Haberler Galeri 21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! "Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!"

21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! "Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!"

21 Nisan Ramazan Bayramı hutbesi Arapça ve Türkçe olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Bir ay önce ilahi bir rahmet esintisiyle gelen on bir ayın sultanı Ramazan'ı uğurluyoruz. Bayramın şenliğini karşılarken Müslümanlar, Ramazan Bayramı cuma hutbesini araştırıyor. Peki bugünkü hutbenin konusu ne? İşte 21 Nisan cuma bayram hutbesinin tam metni...

Giriş Tarihi: 21.04.2023 06:06 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 06:07
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21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!

Ramazan Bayramı cuma hutbesi araştırılan konular arasında yerini aldı. Gönül hanemizin aziz bir misafirini, Ramazan-ı şerifi uğurlarken bizleri hem bayram hem de mübarek cuma günü karşılıyor. Bu kutlu ve kıymetli günde cuma namazına gidecek olan Müslümanlar, "Bugünkü hutbenin konusu ne?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 21 Nisan Ramazan Bayramı hutbesi Arapça-Türkçe...

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21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!

HAYATI RAMAZAN BİLİNCİYLE YAŞAMAK

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, gönül hanemizin aziz bir misafirini, Ramazan-ı şerifi uğurluyoruz. Ramazan ayı, Rabbimizin rahmet ve bereketini gönüllerimize, hanelerimize ve beldelerimize ikram ederek bu yıl da vedalaştı bizlerle. O, öylesine kıymetli bir misafirdi ki, gelişi gibi gidişi de bayram oldu tüm müminlere.

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21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!

Aziz Müminler!

On bir ayın sultanı Ramazan, bir ay önce ilahi bir rahmet esintisiyle geldi. Afetlerden dolayı mahzun olan yüreklerimizi bereketiyle serinletti. Buruk sinelerimizi coşkusuyla ferahlattı. Bu mübarek ayda şifa kaynağı, hidayet rehberi Kur'an'ın tilavetiyle huzur bulduk. Oruçlarımızı günahlara kalkan yaparak takva elbisesine büründük.

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21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!

Seherlerde teheccüt ve sahurla bereketlendik. Birlikte oturduğumuz iftar sofralarında Rabbimizin rızasını umarak oruçlarımızı açmanın sevincini yaşadık. Teravih namazlarımızla birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik.

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21 Nisan 2023 Bugünkü Cuma Hutbesi Konusu ne? Ramazan Bayramı Hutbesi TÜRKÇE-ARAPÇA oku! Hayatı Ramazan Bilinciyle Yaşamak!

Zekât, fitre, hayır ve hasenatımızla malımızı temizledik, paylaşmanın hazzına erdik. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle günahlarımızdan arındık. Nihayetinde Rabbimizin müminlere ikramı olan bayrama ulaştık.