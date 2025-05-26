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2026'da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Ev ve arsa fiyatlarında son yıllarda yaşanan fahiş artışa dur demek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 2026'da yeni bir uygulamayı devreye almaya hazırlanırken; Değer Bilgi Merkezi kapsamında her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Vatandaş yapacağı yatırımla ilgili her bilgiye rahatlıkla ulaşabilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 07:26
2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı dijital yapı envanteri çalışmaları "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" ve "Değer Bilgi Merkezi" uygulamasıyla yeni bir aşamaya geçişiyor. Vatandaş, yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilecek.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Taşınmazın gerçek piyasa değerini; kendi mahallesinde ve sokağındaki diğer taşınmazlarla karşılaştırma yapan, konut arzını ve talebini ilçe ilçe, mahalle mahalle analiz edebilen yapay zeka destekli dijital bir ortamda görebilecek.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre yapacağı yatırımın ne getireceğini, maliyetini, satış fiyatı tahminlerini detaylı bir şekilde bu sistemden öğrenebilecek. Böylelikle piyasadaki fiyat manipülasyonlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

İLK UYGULAMA İSTANBUL'DA
'Değer Bilgi Merkezi'nin ilk uygulaması, 2026 yılının ilk çeyreğine kadar İstanbul'da, 2027 yılı ortasına kadar da 81 ilde devreye alınacak.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin afete hazırlık konusunda da ciddi katkı sunacağını belirterek, "Bu çalışma afet riskli iller için de büyük önem taşıyor.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar bir çok alana altlık oluşturacak" dedi. 'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Değer haritaları; kamu kurumlarının yanı sıra yerel yönetimler, yatırımcılar, vatandaşlar ve geliştiriciler için de güncel ve karşılaştırılabilir veri sağlayacak.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

RESMİ SORGULAMA SİSTEMİ
Parsel ve bağımsız bölüm bazında üretilen bu haritalar, kamulaştırma, vergi, yer seçimi ve yatırım karar süreçlerinde etkin şekilde kullanılacak. Ülke genelindeki tüm kentsel yerleşim alanlarında bu projenin hayata geçirilmesiyle dijital ve entegre taşınmaz yönetimi altyapısı kurulmuş olacak.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Bu altyapı ile Türkiye genelinde adil, erişilebilir ve nesnel bir taşınmaz değerleme sistemi vatandaşın hizmetine sunulmuş olacak. Bu uygulama sayesinde vatandaşlar bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden erişebilecek.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

3 BOYUTLU ŞEHİR MODELİ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Projesi" kapsamında şehirlerin dijital ikizlerini oluşturuyor. Kentsel alanlarda her binanın fiili durumunu yansıtan üç boyutlu şehir modelleri sayısallaştırılmış verilerle dijital ortama aktarılıyor.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Binaların yaş bilgisinden sınıfına, bağımsız bölüm adedinden adres bilgilerine, kullanım amacından projesindeki bağımsız bölümlerine, metrekaresinden mülkiyet bilgisine kadar tüm verileri dijital ortamda yönetebilecek bir sistem kuruluyor. Binaya ilişkin tüm bilgilere tek noktadan hızlı bir şekilde ulaşılabilecek.

2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

GÜÇLÜ VERİ DESTEĞİ SUNACAK
Parsel-bina-bağımsız bölüm-adres-plan ilişkisinin kurulacağı bu sistem, kentsel dönüşüm, vergilendirme, afet yönetimi, altyapı ve ulaşım planlaması için temel veri sağlayacak. Bankacılık, sigorta, risk yönetimi, gayrimenkul değerleme, şehir planlama, inşaat ve mimarlık gibi meslek alanlarına güçlü veri desteği sunacak.