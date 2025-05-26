2026’da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?

Taşınmazlarla ilgili tüm bilgilerin yer alacağı bu sistemdeki veriler kentsel dönüşümden mekansal planlamaya kadar bir çok alana altlık oluşturacak" dedi. 'Değer Bilgi Merkezi' uygulaması kapsamında değer haritaları oluşturulacak ve her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek.