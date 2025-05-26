26 Mayıs 2025, Pazartesi
2026'da devreye alınıyor! Ev fiyatlarındaki fahiş artışa fren: Yeni sistem nasıl olacak?
Ev ve arsa fiyatlarında son yıllarda yaşanan fahiş artışa dur demek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, 2026'da yeni bir uygulamayı devreye almaya hazırlanırken; Değer Bilgi Merkezi kapsamında her taşınmazın piyasa değeri haritalara işlenecek. Vatandaş yapacağı yatırımla ilgili her bilgiye rahatlıkla ulaşabilecek.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 07:26 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 07:26