2026 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Güncel tutarlar ve ödeme tarihi

Brüt kazancı son dört ay boyunca 80.000 TL olan çalışanlarda ise hesaplanan ödenek yasal üst sınır nedeniyle farklı uygulanıyor. Bu çalışanlar için hesaplanan tutar aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamayacağı için işsizlik ödeneği 26.424 TL ile sınırlandırılıyor. Damga vergisi kesintisinin ardından ödenecek net tutar ise 26.223,44 TL olarak belirleniyor.

Ödeme tarihinin öne çekilmesi konusunda ise yetki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda bulunuyor. Bu nedenle bazı dönemlerde ödeme tarihleri erkene alınabiliyor.

İşsizlik ödeneği başvuruları, başvurunun yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Hak kazanan kişiler için ödemeler her ayın beşinde gerçekleştiriliyor.

5 SORUDA İŞSİZLİK MAAŞI HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

1- İşsizlik maaşı kimlere verilir?

İşsizlik maaşı, kendi isteği ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara verilir. Ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekir.

2- İşsizlik maaşı ne kadar oluyor?

İşsizlik ödeneği, çalışanın son dört aylık prime esas kazancının ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanır. Ancak ödenecek tutar, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. 2026 yılında net işsizlik maaşı yaklaşık 13.111 TL ile 26.223 TL arasında değişmektedir.