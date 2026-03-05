CANLI YAYIN
2026 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Güncel tutarlar ve ödeme tarihi

2026 yılında işsizlik maaşı tutarları, asgari ücrete yapılan zam sonrası yeniden hesaplandı. İşini kendi isteği dışında kaybeden sigortalı çalışanlara ödenen işsizlik ödeneği, son dört aylık prime esas kazancın yüzde 40'ı üzerinden belirlenirken 2026 yılı için net işsizlik maaşı yaklaşık 13.111 TL ile 26.223 TL arasında değişiyor. Ödemeler ise başvurunun sonuçlanmasının ardından her ayın 5'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

2026 yılında işsizlik maaşı tutarları, işini kaybeden sigortalı çalışanların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Asgari ücrete yapılan artışın ardından işsizlik ödeneğinin ne kadar olduğu, hangi şartlarda alınabildiği ve ödemelerin hangi tarihte yapıldığı yeniden gündeme geldi. İşsiz kalan vatandaşlar, başvuru koşulları ile birlikte güncel ödeme miktarlarını ve işsizlik maaşının kaç ay boyunca alınabileceğini merak ediyor.

İşsizlik sigortası sistemi, çalışma isteği ve yeterliliği bulunmasına rağmen kendi isteği dışında işini kaybeden sigortalı çalışanların gelir kaybını belirli ölçüde telafi etmeyi amaçlıyor. Son düzenlemeler ve asgari ücretteki artış sonrası 2026 yılı için işsizlik maaşı tutarları da yeniden hesaplandı.

2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik ödeneği hesaplanırken, sigortalı çalışanın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor. Günlük işsizlik ödeneği, bu dönemdeki ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı üzerinden belirleniyor. Ancak ödenecek tutar, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

2026 yılında son dört aylık prime esas kazançları asgari ücret üzerinden hesaplanan çalışanlar için aylık ortalama kazanç 33.030 TL olarak dikkate alınıyor. Bu hesaplamaya göre işsizlik ödeneği 13.212 TL oluyor. Damga vergisi oranı olan binde 7,59'luk kesinti sonrasında ödenecek net işsizlik maaşı 13.111,72 TL olarak hesaplanıyor.

Son dört ay boyunca brüt 55.000 TL maaş alan bir sigortalı için prime esas kazanç ortalaması 55.000 TL kabul ediliyor. Bu durumda hesaplanan işsizlik ödeneği 22.000 TL olurken, damga vergisi kesintisi sonrası ödenecek net tutar 21.833,02 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

Brüt kazancı son dört ay boyunca 80.000 TL olan çalışanlarda ise hesaplanan ödenek yasal üst sınır nedeniyle farklı uygulanıyor. Bu çalışanlar için hesaplanan tutar aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamayacağı için işsizlik ödeneği 26.424 TL ile sınırlandırılıyor. Damga vergisi kesintisinin ardından ödenecek net tutar ise 26.223,44 TL olarak belirleniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

İşsizlik maaşının süresi, sigortalının son üç yıl içinde ödediği işsizlik sigortası prim gün sayısına göre değişiyor.

Prim gün sayısına göre ödeme süreleri şu şekilde uygulanıyor:

  • Son üç yılda 600 gün primi bulunanlar 6 ay,
  • 900 gün primi olanlar 8 ay,
  • 1080 gün primi bulunanlar ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik ödeneği başvuruları, başvurunun yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılıyor. Hak kazanan kişiler için ödemeler her ayın beşinde gerçekleştiriliyor.

Ödeme tarihinin öne çekilmesi konusunda ise yetki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nda bulunuyor. Bu nedenle bazı dönemlerde ödeme tarihleri erkene alınabiliyor.

5 SORUDA İŞSİZLİK MAAŞI HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

1- İşsizlik maaşı kimlere verilir?
İşsizlik maaşı, kendi isteği ve kusuru dışında işini kaybeden sigortalı çalışanlara verilir. Ayrıca işten ayrılmadan önceki son 120 gün kesintisiz çalışmış olmak ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması gerekir.

2- İşsizlik maaşı ne kadar oluyor?
İşsizlik ödeneği, çalışanın son dört aylık prime esas kazancının ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanır. Ancak ödenecek tutar, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemez. 2026 yılında net işsizlik maaşı yaklaşık 13.111 TL ile 26.223 TL arasında değişmektedir.

3- İşsizlik maaşı kaç ay alınır?
Ödeneğin süresi, son üç yılda ödenen prim gün sayısına göre belirlenir. Buna göre; 600 gün primi olanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, 1080 gün primi bulunanlar ise 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilir.

4- İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular, işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR üzerinden yapılabilir. Başvurular e-Devlet sistemi aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebildiği gibi İŞKUR hizmet noktalarından da yapılabilir.

5- İşsizlik maaşı ne zaman ödenir?
Başvuruların değerlendirilmesinin ardından işsizlik ödeneği her ayın 5'inde hak sahibinin hesabına yatırılır.

