2026 işsizlik maaşı ne kadar oldu? Güncel tutarlar ve ödeme tarihi
2026 yılında işsizlik maaşı tutarları, asgari ücrete yapılan zam sonrası yeniden hesaplandı. İşini kendi isteği dışında kaybeden sigortalı çalışanlara ödenen işsizlik ödeneği, son dört aylık prime esas kazancın yüzde 40'ı üzerinden belirlenirken 2026 yılı için net işsizlik maaşı yaklaşık 13.111 TL ile 26.223 TL arasında değişiyor. Ödemeler ise başvurunun sonuçlanmasının ardından her ayın 5'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.
2026 yılında işsizlik maaşı tutarları, işini kaybeden sigortalı çalışanların en çok araştırdığı konuların başında geliyor. Asgari ücrete yapılan artışın ardından işsizlik ödeneğinin ne kadar olduğu, hangi şartlarda alınabildiği ve ödemelerin hangi tarihte yapıldığı yeniden gündeme geldi. İşsiz kalan vatandaşlar, başvuru koşulları ile birlikte güncel ödeme miktarlarını ve işsizlik maaşının kaç ay boyunca alınabileceğini merak ediyor.
İşsizlik sigortası sistemi, çalışma isteği ve yeterliliği bulunmasına rağmen kendi isteği dışında işini kaybeden sigortalı çalışanların gelir kaybını belirli ölçüde telafi etmeyi amaçlıyor. Son düzenlemeler ve asgari ücretteki artış sonrası 2026 yılı için işsizlik maaşı tutarları da yeniden hesaplandı.
2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?
İşsizlik ödeneği hesaplanırken, sigortalı çalışanın son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor. Günlük işsizlik ödeneği, bu dönemdeki ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı üzerinden belirleniyor. Ancak ödenecek tutar, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.
2026 yılında son dört aylık prime esas kazançları asgari ücret üzerinden hesaplanan çalışanlar için aylık ortalama kazanç 33.030 TL olarak dikkate alınıyor. Bu hesaplamaya göre işsizlik ödeneği 13.212 TL oluyor. Damga vergisi oranı olan binde 7,59'luk kesinti sonrasında ödenecek net işsizlik maaşı 13.111,72 TL olarak hesaplanıyor.
Son dört ay boyunca brüt 55.000 TL maaş alan bir sigortalı için prime esas kazanç ortalaması 55.000 TL kabul ediliyor. Bu durumda hesaplanan işsizlik ödeneği 22.000 TL olurken, damga vergisi kesintisi sonrası ödenecek net tutar 21.833,02 TL seviyesinde gerçekleşiyor.