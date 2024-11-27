27 Kasım 2024, Çarşamba
2025 yeni ehliyet harç ücreti ne kadar? Yeni A-B sınıfı ehliyet ücretleri kaç TL oldu?
2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, birçok vergi ve harçta olduğu gibi ehliyet harç ücretlerinde de değişikliklere yol açtı. Yeni düzenlemeyle birlikte, 2025 yılı için ehliyet fiyatları merak konusu oldu. Peki 2025 ehliyet harç ücreti ne kadar oldu? İşte 2025 yılına ait güncel ehliyet fiyatları…
Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:53