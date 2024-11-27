27 Kasım 2024, Çarşamba

A HABER GALERİ

Haberler Ekonomi Galerileri 2025 yeni ehliyet harç ücreti ne kadar? Yeni A-B sınıfı ehliyet ücretleri kaç TL oldu?

2025 yeni ehliyet harç ücreti ne kadar? Yeni A-B sınıfı ehliyet ücretleri kaç TL oldu?

2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'de yayımlandı ve yüzde 43,93 olarak belirlendi. Bu oran, birçok vergi ve harçta olduğu gibi ehliyet harç ücretlerinde de değişikliklere yol açtı. Yeni düzenlemeyle birlikte, 2025 yılı için ehliyet fiyatları merak konusu oldu. Peki 2025 ehliyet harç ücreti ne kadar oldu? İşte 2025 yılına ait güncel ehliyet fiyatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:53
2025 yeni ehliyet harç ücreti ne kadar? Yeni A-B sınıfı ehliyet ücretleri kaç TL oldu?

Yeni yıla sadece bir ay kala, 2025 yılına ait ücretler ve harçlar merak konusu oldu. Bu yıl ehliyet fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Özellikle sürücü belgesi harç ücretlerindeki artış vatandaşların dikkatini çekti. Peki 2025 yılında ehliyet almak ne kadar maliyetli olacak? İşte yeni ehliyet harç ücretleri…

2025 yeni ehliyet harç ücreti ne kadar? Yeni A-B sınıfı ehliyet ücretleri kaç TL oldu?

Ehliyet Harçları 2025 Yılı İçin Yeniden Düzenlendi

2025 yılı itibariyle ehliyet harçlarında büyük bir artış yaşandı. A sınıfı sürücü belgesi harcı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 44'lük bir artışla 1.308 TL'den 1.882,6 TL'ye yükseldi.

2025 yeni ehliyet harç ücreti ne kadar? Yeni A-B sınıfı ehliyet ücretleri kaç TL oldu?

B sınıfı sürücü belgesi harcı ise 3.945 TL'den 5.678,04 TL'ye çıktı. Bu artış, ehliyet almak isteyenler için önemli bir maliyet değişikliği oluşturdu.

2025 yeni ehliyet harç ücreti ne kadar? Yeni A-B sınıfı ehliyet ücretleri kaç TL oldu?

Yeniden Değerleme Oranı Ne Kadar Oldu?

Yeni harç ücretlerinin belirlenmesinde etkili olan yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerinden hareketle hesaplanan bu oran, ehliyet ücretleri de dahil olmak üzere pek çok harç ve vergiye yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Resmi Gazete aracılığıyla duyurduğu bu oran, vatandaşların ödeyeceği ücretlerin artmasında belirleyici oldu.