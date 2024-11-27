2025 yeni ehliyet harç ücreti ne kadar? Yeni A-B sınıfı ehliyet ücretleri kaç TL oldu?

Yeniden Değerleme Oranı Ne Kadar Oldu?

Yeni harç ücretlerinin belirlenmesinde etkili olan yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerinden hareketle hesaplanan bu oran, ehliyet ücretleri de dahil olmak üzere pek çok harç ve vergiye yansıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Resmi Gazete aracılığıyla duyurduğu bu oran, vatandaşların ödeyeceği ücretlerin artmasında belirleyici oldu.