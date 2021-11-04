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Haberler Galeri Yeni yılda hepsi değişecek! 2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti kaç TL olacak? Oran belli oldu...

Yeni yılda hepsi değişecek! 2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti kaç TL olacak? Oran belli oldu...

MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti gibi devlet tarafından alınan ücretler her yeni yılda zam görüyor. Zammın belirlenmesinde yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplama yapılıyor. Enflasyon verilerine göre oluşturulan yeniden değerleme oranıyla, devlete ödenen harç ve vergilerde büyük değişiklik yapılıyor. 2022 yılında bu ücretlerde kayda değer bir artış yaşanması bekleniyor. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla, 2022'de ücretlerin ne kadar olacağı da ortaya çıktı. Peki; MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:06 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:06
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2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…
2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…

Yeni yılda uygulanacak MTV, vergi, harç, trafik cezaları ile pasaport ücretlerinde zam oranı netleşti. TÜİK'in verilerine göre enflasyonun ekim ayında ne kadar olduğu açıklandı. Son 12 aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE aynı zamanda yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor. 2022'de vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak sorusu da yanıt buldu. İşte; 2022 vergi, ceza ve harç oranları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…
2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE KADAR?

Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu.

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2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…
2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…

TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda yüzde 19,89 olarak açıklandı.

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2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…
2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…

Verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 36,20 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

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2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…
2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte zam oranları…

Yasaya göre Cumhurbaşkanı'nın yeniden değerleme oranını yukarı veya aşağı yönlü değiştirme yetkisi bulunuyor.