Yeni yılda hepsi değişecek! 2022’de MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti kaç TL olacak? Oran belli oldu...

MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti gibi devlet tarafından alınan ücretler her yeni yılda zam görüyor. Zammın belirlenmesinde yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplama yapılıyor. Enflasyon verilerine göre oluşturulan yeniden değerleme oranıyla, devlete ödenen harç ve vergilerde büyük değişiklik yapılıyor. 2022 yılında bu ücretlerde kayda değer bir artış yaşanması bekleniyor. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla, 2022'de ücretlerin ne kadar olacağı da ortaya çıktı. Peki; MTV, vergi, harç, trafik cezaları, pasaport ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar!