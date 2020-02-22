2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?

2020 emekli promosyonu için gözler Mart ayına çevrildi. Emekli promosyonu ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? Emekliler bu yıl hem promosyon hem ikramiye ödemeleriyle rahat bir nefes alacak. Promosyon ödemelerinde ise kritik tarih Mart olacak. İlk olarak 2017 yılında başlayan emekliye promosyon uygulamasından yeni emekliler de faydalanabilecek. Uygulamadan faydalanmak için, aynı bankadan 3 yıl boyunca maaş alma sözü vermeniz ve bankayla anlaşmanız gerekiyor. Bankaların emekli promosyonu teklifleri de peş peşe açıklanıyor. İşte, ikinci promosyon ödemeleri için bilinmesi gerekenler…