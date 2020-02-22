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2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?

2020 emekli promosyonu için gözler Mart ayına çevrildi. Emekli promosyonu ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli promosyonu için en iyi teklif hangi bankada? Emekliler bu yıl hem promosyon hem ikramiye ödemeleriyle rahat bir nefes alacak. Promosyon ödemelerinde ise kritik tarih Mart olacak. İlk olarak 2017 yılında başlayan emekliye promosyon uygulamasından yeni emekliler de faydalanabilecek. Uygulamadan faydalanmak için, aynı bankadan 3 yıl boyunca maaş alma sözü vermeniz ve bankayla anlaşmanız gerekiyor. Bankaların emekli promosyonu teklifleri de peş peşe açıklanıyor. İşte, ikinci promosyon ödemeleri için bilinmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 22.02.2020 14:35 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 14:37
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2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?

Emekli promosyonu ne kadar? 2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli, promosyon kampanyalarında en iyi teklifin hangi bankada olduğunu araştırıyor. Maaşını aynı bankadan 3 yıl boyunca alma sözü veren ve gerekli koşulları yerine getiren emekliler promosyon almaya hak kazanacak. Yapılacak görüşmeler sonucunda, Mart ayında tekliflerin yükselmesi bekleniyor. Bazı bankalar şimdiden 2500 TL'ye varan promosyonlar hazırladı. Uzmanlar ise bankaların teklifleri konusunda uyarıyor. Şartların iyi okunması ve karar alırken acele etmemek büyük önem taşıyor. Peki, emekli promosyonu ne kadar? İşte, 2020 emekli promosyonu için önemli tarih!

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2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa emeklililer, toplu olarak emeklilere banka promosyonu uygulamasına geçiş yapmıştı. Söz konusu uygulama ile emekliler maaşları için 3 yıl süresince bankalarla sözleşme imzalamıştı.

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2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?

Bazı bankalar 2017'de belirlenen, maaşa göre 300, 375 ve 450 lira olan taban promosyon tutarlarını uygulamaya devam ederken; bazıları da tutarı artırdı.

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2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?

Maaşını taşıyıp, 1 ya da 2 bankacılık ürünü kullananlar bin 250 liraya varan promosyon alırken, getirilen emekli başına 100-125-150 lira veriliyor. Bu şekilde 2 bin 500 liraya varan ödeme vaat ediliyor.

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2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?

EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Yani taban promosyon tutarlarını almak için başkaca şart yok.