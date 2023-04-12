2000 sonrası SSK - Bağkur’lu yararlanacak! Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...

Emekli taban maaşlarında yapılan düzenleme sonrasında miktar 7.500 TL olarak güncellendi. Temmuz ayında emekli maaşlarında yılın ilk 6 aylık dönemine göre zam uygulanacak. Diğer yandan memur maaşları ve asgari ücret ödemelerinde değişim olup olmayacağı merak ediliyordu. EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemesi gibi birçok konu 2023 yılının başlarında onaylandı. Diğer yandan intibak düzenlemesi için atılacak adımlar da merak ediliyor. Eğer düzenleme yasalaşırsa, 2000 sonrası emekli maaşlarında artış yaşanacak. Peki, intibak düzenlemesi ile maaşlar ne kadar, kaç TL olur? İşte konu hakkında son gelişmeler!