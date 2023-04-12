12 Nisan 2023, Çarşamba
2000 sonrası SSK - Bağkur'lu yararlanacak! Emekliye intibak zam hesabı yenilendi! 8.439 TL + 1.300 TL maaş...
Emekliler için müjdeli haberler peş peşe gelirken, düzenlemeler için açıklamalar geldi. Hal böyle olunca, gözler intibak düzenlemesi için atılacak adımlara çevrildi. Emekli taban maaşı 7.500 TL olarak güncellendi. 2000 sonrası sigortalıları ilgilendiren intibak düzenlemesi bu sene yapılacak mı merak ediliyor. Peki, intinak düzenlemesi yasalaşırsa maaşlar ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 08:32 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 08:34
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23