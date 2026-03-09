200 litreden 7 tona uzanan dev yolculuk: Sofraların lezzeti onlara emanet

Tekirdağ'da 2006 yılında sadece 200 litre sütle başlayan üretim serüveni bugün kadınların azmiyle günde 7 tona ulaştı. Karacakılavuz'da 9 kadının el emeğiyle hazırlanan yoğurt, peynir ve ayranlar Trakya'nın sofralarını süslüyor. İşte hem istihdam sağlayan hem de lezzet dağıtan bu başarı hikayesinin detayları…

Tekirdağ'da bir işletmede çalışan kadınlar, büyük bir özveriyle her gün 7 ton sütü işleyerek ürettikleri yoğurt, ayran ve peynirleri farklı illerdeki sofralara ulaştırıyor.

200 LİTREDEN 7 TONA ÜRETİM SERÜVENİ Karacakılavuz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dağlı Kardeşler Süt Ürünleri İşletmesi üretim yolculuğuna 2006 yılında günlük sadece 200 litre süt ile başladı. Zamanla pazar hacmini genişleten işletme ayran, yoğurt ve peynir üretimini de süreçlerine ekleyerek büyümesini sürdürdü.

ÜRETİMİN TAMAMI KADINLARA EMANET Kadın istihdamına büyük önem veren işletme, üretim süreçlerinin tamamını kadın çalışanlara teslim etti. İşletmede görev yapan 9 kadın her gün ortalama 7 ton sütü titizlikle işleyerek süt ürünlerine dönüştürüyor. Paketleme süreçlerinden kalite kontrole kadar her aşamada kadınların disiplinli ve özverili çalışması dikkat çekiyor.

TRAKYA'NIN SOFRALARINI SÜSLEYEN LEZZET Hijyen ve kalite standartlarının en üst seviyede tutulduğu işletmede hazırlanan ürünler sadece Tekirdağ ile sınırlı kalmıyor. El emeği göz nuru ürünler Edirne ve Kırklareli'ndeki tüketicilere de ulaştırılarak Trakya'nın sofralarını süslüyor.