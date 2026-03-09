CANLI YAYIN
200 litreden 7 tona uzanan dev yolculuk: Sofraların lezzeti onlara emanet

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Tekirdağ'da 2006 yılında sadece 200 litre sütle başlayan üretim serüveni bugün kadınların azmiyle günde 7 tona ulaştı. Karacakılavuz'da 9 kadının el emeğiyle hazırlanan yoğurt, peynir ve ayranlar Trakya'nın sofralarını süslüyor. İşte hem istihdam sağlayan hem de lezzet dağıtan bu başarı hikayesinin detayları…

Tekirdağ'da bir işletmede çalışan kadınlar, büyük bir özveriyle her gün 7 ton sütü işleyerek ürettikleri yoğurt, ayran ve peynirleri farklı illerdeki sofralara ulaştırıyor.

200 LİTREDEN 7 TONA ÜRETİM SERÜVENİ

Karacakılavuz Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dağlı Kardeşler Süt Ürünleri İşletmesi üretim yolculuğuna 2006 yılında günlük sadece 200 litre süt ile başladı. Zamanla pazar hacmini genişleten işletme ayran, yoğurt ve peynir üretimini de süreçlerine ekleyerek büyümesini sürdürdü.

ÜRETİMİN TAMAMI KADINLARA EMANET

Kadın istihdamına büyük önem veren işletme, üretim süreçlerinin tamamını kadın çalışanlara teslim etti. İşletmede görev yapan 9 kadın her gün ortalama 7 ton sütü titizlikle işleyerek süt ürünlerine dönüştürüyor. Paketleme süreçlerinden kalite kontrole kadar her aşamada kadınların disiplinli ve özverili çalışması dikkat çekiyor.

TRAKYA'NIN SOFRALARINI SÜSLEYEN LEZZET

Hijyen ve kalite standartlarının en üst seviyede tutulduğu işletmede hazırlanan ürünler sadece Tekirdağ ile sınırlı kalmıyor. El emeği göz nuru ürünler Edirne ve Kırklareli'ndeki tüketicilere de ulaştırılarak Trakya'nın sofralarını süslüyor.

"KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ ÜRÜN DAHA FARKLI OLUYOR"

Süt Ürünleri İşletme Müdürü Nurdan Dağlı Alkan, bölge ekonomisine ve kadın istihdamına sağladıkları katkıyı şu sözlerle anlattı: "Geleneksel yoğurt üretiminden sonra ürün yelpazemizi koyun ve manda yoğurduyla genişlettik. Kaşar ve beyaz peynir üretimine de başladık. Bizim farkımız üretimin tamamen kadınlar tarafından yapılmasıdır. Kadın elinin değdiği ürünlerin daha farklı ve kaliteli olacağına inanıyoruz. Hem üretimi teşvik etmek hem de örnek olmak için özellikle kadınları istihdam ediyoruz."

HEM EKONOMİYE HEM SOSYAL HAYATA KATKI

İşletmede çalışan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlamanın gururunu yaşıyor. 14 yıldır işletmede görev yapan Bahriye Helvacı kadınların iş hayatındaki önemine vurgu yaparken, Nurcan Güngör ürettikleri lezzetlerin bütün bölgeye yayılmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Seher Ateş ise çalışmanın ve üretimin içinde yer almanın kendisine büyük keyif verdiğini dile getirdi.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. İşletme ne zaman ve ne kadar üretimle başladı? İşletme 2006 yılında günlük sadece 200 litre süt işleyerek üretim hayatına başladı.

2. Şu anki günlük üretim kapasitesi nedir? Günümüzde işletmede her gün ortalama 7 ton süt işlenerek farklı ürünlere dönüştürülmektedir.

3. Üretimde kimler çalışıyor? İşletme kadın istihdamına öncelik vermekte olup üretim ve paketleme süreçlerinin tamamı 9 kadın çalışan tarafından yürütülmektedir.

4. Üretilen ürünler nerelere gönderiliyor? Hazırlanan yoğurt, peynir ve ayranlar başta Tekirdağ olmak üzere Edirne ve Kırklareli illerine ulaştırılmaktadır.

